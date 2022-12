O nadcházejícím víkendu zahájí sezonu řada lyžařských areálů

Areál Špindlerův Mlýn v sobotu spustí lanovky Hromovka a Pláně. SkiResort Černá hora - Pec v pátek zahájí pravidelný každodenní provoz. Lyžovat se bude na sjezdovce Anděl v celé délce 1400 metrů, dosud byla otevřená jen část. Další areál má začít fungovat v sobotu 17. prosince, a to v Peci pod Sněžkou. Do nepřetržitého provozu se o nadcházejícím víkendu dostane také areál Malá Úpa.

V areálech v Říčkách a v Deštném v Orlických horách plánují zahájit sezonu během příštího týdne.

Na Šumavě se v sobotu otevře areál Hochficht a na Kvildě. Skiareál Lipno začíná zasněžovat sjezdovky. Přesný termín zahájení sezony zatím nezveřejnil. V šumavských areálech v Plzeňském kraji se lyžařské vleky o tomto víkendu nerozjedou. Sněží, ale teploty zatím neklesly v noci pod minus pět stupňů, aby mohla sněžná děla fungovat každodenně. Neupravují se zatím ani stopy pro běžkaře.

Běžkaři ale mohou o víkendu vyrazit do Jizerských hor, kde Jizerská o.p.s. v sobotu poprvé v této sezoně upraví stopy Jizerské magistrály. Půjde o okruh z Bedřichova přes Novou Louku, Hřebínek, Kristiánov a zpět a také trasu z Bedřichova přes Smědavu na Jizerku i k Josefovu Dolu. Nicméně skiareály v Libereckém kraji zahájí sezonu nejdříve příští týden. To platí i pro Ještěd v Liberci, který původně zahájení provozu avizoval na tuto sobotu.

Sjezdaři mohou o víkendu vyrazit také na nejvýše položený lyžařský areál v Krušných horách na Klínovci. Jako první spustil na konci listopadu vleky krušnohorský areál Skipot v Potůčkách. Ostatní areály vyčkávají na přírodní sníh.

Zhruba 20 centimetrů sněhu napadlo dosud v nejvyšších partiích Jeseníků. Přírodní sněhová pokrývka vylákala do hor běžkaře, kteří využívají trasy z Ovčárny na Praděd a Švýcárnu. Lyžařská střediska, která sezonu zahájila již uplynulý víkend, přes týden většinou stojí a provoz spustí opět o víkendu, například v Branné nebo Hlubočkách. V Kopřivné plánují rozjezd nejspíše 16. prosince večerním lyžováním. Přípravy na zimu vrcholí i ve středisku na Červenohorském sedle. Od středy provoz na své čtyřsedačce znovu spustilo středisko v Karlově.

Moravskoslezské lyžařské areály se na zahájení provozu teprve připravují. V regionu dosud nebyly příznivé podmínky pro zasněžování. Provozovatelé proto očekávají, že by jim mohlo pomoci ochlazení očekávané na závěr týdne. V kraji by podle předpovědi mělo i nasněžit. Největší regionální středisko Ski Bílá na Frýdecko-Místecku předpokládá, že by provoz mohlo zahájit v příštím týdnu.

Ani ve Zlínském kraji se o nadcházejícím víkendu lyžovat ještě nezačne. Na svazích zatím schází sníh. Přestože v listopadu začali provozovatelé některých zimních středisek se zasněžováním svahů, v tomto týdnu v něm kvůli teplotám nad nulou nebo jen těsně pod bodem mrazu nemohli pokračovat. Pokud se v nejbližších dnech ochladí a začne sněžit, mohly by první lyžařské areály v regionu otevřít příští týden.

I většina středočeských lyžařských areálů plánuje spuštění provozu koncem příštího týdne. Umožnit by to mělo i nadcházející mrazivé počasí. Střediska Monínec, Kvasejovice i Mnichovice chtějí lyžaře přivítat ještě před čtvrtou adventní nedělí, areál Chotouň o několik dní později.

Na větší mráz nutný ke spuštění sněhových děl čekají i provozovatelé lyžařských sjezdovek na Vysočině. Někteří by chtěli vyrobit co nejvíc technického sněhu do konce letošního roku, protože jim od ledna výrazně stoupnou platby za elektřinu. V okolí Nového Města na Moravě leží na loukách několik centimetrů přírodního sněhu, na úpravu tratí pro běžkaře to zatím nestačí.