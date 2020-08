Bezpečnostní rámy, měření teploty. Památky v Tunisku zavedly opatření proti koronaviru

Mauzoleum v Monastiru je přístupné všem návštěvníkům zdarma. Podle Kateřiny Duškové z Tuniského národního úřadu pro cestovní ruch do mauzolea často přicházejí místní. Burgiba byl coby první prezident Tuniské republiky podle ní velmi oblíbený, protože schválil mnoho důležitých zákonů a dal více práv ženám, připomněla Dušková. Zrušil například mnohoženství nebo povolil rozvody. Ovšem přesto, že mauzoleum je populárním cílem Tunisanů i zahraničních turistů, fronty se před ním podle Duškové netvoří ani za běžné situace.

zdroj: YouTube

Další významnou památkou Monastiru je pevnost, označovaná slovem Ribat. Také zde je vstup opatřen bezpečnostním rámem, visí tu označení o povinnosti nošení roušek. Tu ale neměli ani zaměstnanci kontrolující návštěvníky. Pevnost je ovšem velmi rozlehlá a lidé tak nemají prakticky možnost být spolu v blízkém kontaktu. Podle Duškové letos v monastirském Ribatu kleslo vstupné. Zatímco dříve dospělý zaplatil deset dinárů (zhruba 80 Kč), letos bylo stanoveno na osm dinárů (asi 64 Kč), Tunisané platí pět dinárů (40 Kč).

Tuniská vláda ve středu rozhodla, že od 26. srpna turisté bez ohledu na zemi původu, musí při překročení hranic předložit negativní test na covid-19 s následnou alespoň sedmidenní karanténou, uvádí české ministerstvo zahraničí. Pro Čechy nadále platí výjimka a mohou do severoafrického státu bez testu přijet v rámci organizované turistiky s cestovními kancelářemi. Individuální program není možný. Podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové 95 procent klientů do Tuniska jezdí s cestovní kanceláří. Nejčastěji do země míří na osm dní, nejvíce poptávají čtyřhvězdičkové hotely s all inclusive, řekla.

První let do Tuniska tuzemské cestovní kanceláře vypravily 15. srpna. O zemi je podle zástupců prodejců zájezdů velký zájem, částečně totiž nahrazuje zatím nedostupný Egypt a Turecko. S CK Fischer tam podle jejího mluvčího Jana Bezděka míří stovky lidí. CK Exim Tours podle svého obchodního ředitele a mluvčího Petra Kostky zvýšila kapacitu letů, aby uspokojila poptávku. CK Blue Style prodloužila zhruba o měsíc sezonu a poslední let zatím vypravuje 22. listopadu, uvedla mluvčí CK Jana Ondrejechová.