Počet Čechů cestujících do ciziny loni klesl o polovinu. Které destinace byly nejoblíbenější?

V tiskové zprávě to uvedla mluvčí brněnského prodejce letenek Kiwi.com Nina Černá.

Z dat společnosti dále vyplývá, že u nejoblíbenější evropských měst klesly ceny letenek o deset až 20 procent. Výraznější pokles cen, až o 30 procent, nastal u letů na Ukrajinu, do Turecka, Arménie či Rumunska. Až o polovinu levněji sehnali lidé let do Albánie nebo Bosny a Hercegoviny. "Naopak dražší byly lety do Chorvatska a oblíbených mimoevropských destinací. Například průměrná cena letenky do Maroka či Vietnamu zdražila o pětinu. Egypt si i při pandemii udržel post jedné z nejoblíbenějších podzimních dovolenkových destinací Čechů. I přes zdražení letenek v průměru o 10 procent tam loni letělo dokonce více lidí než v roce 2019," uvedla Černá.

Zájemci si nejvíce letenek rezervovali v období Valentýna. Jen o necelé dva měsíce později nastal v důsledku koronavirové pandemie opačný extrém, tedy největší propad z celého roku. Češi dohromady v uplynulém roce letěli do 127 zemí a navštívili téměř 700 měst, kde zůstávali v průměru necelých pět dní. Téměř čtvrtina transakcí se uskutečnila v prvních dvou měsících v roce.

Z dosavadních rezervací vyplývá, že lidé mají chuť cestovat i v letošním roce. Kromě trvale oblíbeného Londýna, Barcelony či Málagy přibývají rezervace i na Tenerife. Mimo to pomalu roste zájem také o delší lety, byť ty evropské tvoří stále většinu, a to 84 procent. Asie zatím tvoří 5,5 procenta, Amerika 6,5 procenta a Afrika čtyři procenta. Cestovatelům zatím přejí i ceny, v průměru jsou téměř o deset procent nižší než v roce 2020.

"Věříme, že s uvedením vakcíny a postupnou normalizací situace mohou lidé opět cestovat naplno. Podpořit by je měly i dodatečné služby a opatření, jimiž reagujeme na požadavky pasažérů na zvýšenou flexibilitu při rezervacích letů," uvedla ředitelka zákaznické péče v Kiwi.com Eliška Dočkalová.

Útlum v cestovním ruchu v důsledku koronavirové pandemie postihl také brněnské letiště, které loni odbavilo 86.089 cestujících. V porovnání s rokem 2019 je to pokles o 84 procent.