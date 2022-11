Evropská unie by podle Jourové měla být schopná předvídat dezinformační kampaně

Internet podle Jourové potřebuje smysluplnou regulaci, aby bylo možné čelit propagandě, která jej využívá jako nástroj. Evropa podle ní v současnosti čelí ruské propagandě při agresi Ruska na Ukrajinu a hlavním prostorem pro šíření dezinformací jsou právě velké internetové platformy. V době pandemie covidu-19 vedly podle českého ministra zahraničí Jana Lipavského on-line dezinformace každý den ke zbytečným úmrtím lidí.

Pro nacházení a blokování závadného dezinformačního obsahu by internetovým firmám mohl sloužit posílený kodex chování proti dezinformacím, se kterým přišla Evropská komise loni. Přijatý byl letos v červnu.

Podle místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) určí nynější nastavení pravidel, jak bude internet fungovat za desítky let. A to by měla být role Deklarace o budoucnosti internetu, která byla přijatá na konci letošního dubna a ke které se připojilo již více než 60 zemí.

Podle ředitele oddělení Evropské komise pro regulaci komunikačních sítí Roberta Violy je internet úžasný stroj na vydělávání peněz. Ale s pohádkovým bohatstvím přichází také vážná odpovědnost, a proto podle něj EU přišla s balíčkem zákonů o digitálních službách.