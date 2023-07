Agrofert vrátil přes 2,5 milionu korun. Firmy z holdingu neoprávněně čerpaly dotace

Rusové v noci z neděle na pondělí ostřelovali druhé největší ukrajinské město Charkov. Ruští váleční blogeři zřejmě na popud Kremlu musejí zamlčovat některé informace o ruských neúspěších, a to v čele s ukrajinským útokem na Čonharský most vedoucí směrem od Melitopolu na Krym. Černomořská flotila nechává proplouvat lodě pod neutrální vlajkou do ukrajinských přístavů.