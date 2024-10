Nové informace o kauze inovativní linky na toasty. Už se ví, co policie zabavila

ČT konkrétně uvedla, že nemovitosti se nacházejí v obci Herink u Prahy. Má jít o pozemky v rozsahu asi 20 tisíc metrů čtverečních. "Podle ustanovení trestního řádu se (zajišťují) jako náhradní hodnota nemovitosti, jejichž vlastníkem je Pekárna Zelená louka, a. s., (…) v současné souhrnné hodnotě 98 480 800 korun," píše se v usnesení NCOZ.

Centrála uvedla, že se souhlasem dozorového evropského pověřeného žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) zahájila trestní stíhání jedné právnické osoby a dvou fyzických osob pro spáchání trestných činů dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie.

Podle vyšetřovatelů měly obviněné osoby během procesu žádosti o dotaci na inovační linku na výrobu toastového chleba "podat nepravdivé údaje a zamlčet podstatné údaje" při komunikaci s ministerstvem průmyslu a obchodu. Záměrem bylo získání finančních prostředků, které byly v roce 2018 poskytnuty v plné výši z českého státního rozpočtu.

"Následně v důsledku auditu Evropské komise nebyla poskytnutá dotace refundována ze strany Evropské unie vůči České republice, neboť byl projekt označen jako nezpůsobilý k jeho proplacení, čímž měla vzniknout celková škoda ve výši 100.000.000,- Kč České republice zastoupené Ministerstvem průmyslu a obchodu," sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Podle mluvčího je součástí zahájení trestního stíhání také zajištění náhradní hodnoty, výnosu z trestné činnosti, a to nemovitostí ve vlastnictví stíhané právnické osoby. Případ dozoruje Úřad evropského veřejného žalobce. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným fyzickým osobám, jejichž stíhání probíhá na svobodě, trest odnětí svobody od 5 do 10 let.

Jména obviněných nebyla v pátek oficiálně známá. "Jde nicméně o osoby zastupující předmětnou právnickou osobu, která byla příjemcem dotace," řekl webu iRozhlas.cz český zástupce při Úřadu evropského žalobce Petr Klement.

Kauzy si všimlo i Politico, které s odkazem na česká média napsalo, že případ souvisí s firmou Penam, pekárenským podnikem z holdingu Agrofert, který byl kontrolován expremiérem Andrejem Babišem.