ANO je ochotné tolerovat dočasnou menšinovou radu v Praze, předložilo podmínky

Magistrát je jediným místem, kde zatím koalice nevznikla, ve všech městských částech Prahy a obcích v zemi jsou již domluveny.

"Přicházíme s tolerancí menšinové rady do konce února (2023), aby to splnilo dva základní cíle. A to, aby tři měsíce po volbách už vládli politici, kteří vzešli z těchto voleb," řekl poslanec a předseda pražských zastupitelů ANO Patrik Nacher. Druhým cílem je podle něj vytvořit časový prostor pro jednání o koalici, protože to, že se neustále přerušuje ustavující zastupitelstvo na tři týdny, nevede k žádným výsledkům jednání.

Vyjednavači ANO předložili 15 programových bodů, jimiž by se podle nich musela menšinová rada zabývat. Mezi nimi jsou např. dorovnání nákladů na energie pro školy, kapacita středních škol, dokončení auditů některých městských firem nebo změna pravidel přidělování městských bytů.

"Podívali jsme se na to (body) letmo, ale nevidíme tam žádný problém. Slíbili jsme, že do úterka na to dáme odpověď. Předpokládáme, že budeme moci říct, že to jsou problémy, které bychom stejně řešili," řekl poslanec, bývalý primátor a zastupitel Bohuslav Svoboda (ODS). V některých bodech je prý shoda velká, například v kapacitách škol, pravidlech přidělování bytů nebo auditech.

Pokud se strany v úterý domluví, nová menšinová rada by mohla být zvolena na čtvrtečním zasedání zastupitelů. Předseda zastupitelů Spolu Zdeněk Zajíček (ODS) řekl, že by Spolu zvolilo všech 11 členů rady. Výměna rady je možná pouze tehdy, kdy jsou nově zvoleni všichni členové. Pokud by se tak nestalo, řídila by město nadále dosluhující rada.

Koaliční vyjednávání začala v Praze hned po volbách v neděli 2. října, kdy se odpoledne sešli Piráti, Praha Sobě a STAN a večer Spolu se STAN. Od té doby se několikrát setkali Piráti se Spolu, které jednalo také s ANO. Piráti a STAN několikrát žádali o přibrání Prahy Sobě k jednáním, což Spolu odmítá. Letošní jednání o novém vedení města je nejdelší v historii města od roku 1993.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti mají 13 zastupitelů a Praha Sobě 11 mandátů. Pět zastupitelů má STAN, šestá SPD získala tři mandáty.