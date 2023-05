Praha chce odkoupit rušené pobočky České pošty. Plánuje je přestavět

Česká pošta bude v Praze rušit 35 ze svých 106 poboček. Hlavní město Praha v tom spatřuje mimořádnou příležitost k nabytí nemovitostí, které by mohly sloužit k rozšíření kapacit nájemního městského bydlení. Prvním takovým projektem by mohl být odkup části objektu v Moravské ulici, který by mohl do budoucna poskytnout několik bytů. Praha nyní společně s Českou poštou analyzuje další vhodné nemovitosti k odkupu a připravuje jejich seznam.

„Jednou z mých priorit coby náměstkyně pro bydlení jsou byty pro mladé lidi, kteří si koupi nemovitosti nebo pronájem bytu nemohou za současné tržní situace dovolit. Získání pražských objektů, kterých se chce Česká pošta v rámci své restrukturalizace zbavit a které jsou vhodné pro bydlení, by Praze významně pomohlo s kapacitami nájemního bydlení. Nedopustím, aby se tyto prostory proměnily v další kanceláře či krátkodobé bydlení a hostely. Chci, aby město žilo a mladí lidé měli kde bydlet. Samozřejmě vím, že to není samospásné řešení, ale jsme v situaci, kdy každý byt se počítá,“ komentovala záměr města náměstkyně primátora pro bydlení Alexandra Udženija s tím, že domy s malometrážními byty, jakým je například ten v Moravské ulici v Praze 2, by mohly být ideální pro startovací bydlení tak, jak je to typické v zahraničních metropolích jako je například Berlín či Amsterdam.

A tak díky součinnosti náměstkyně Alexandry Udženije, primátora hlavního města Bohuslava Svobody a radního pro majetek Adama Zábranského a předsedkyně klubu STAN Kateřiny Arnotové se zrušila on-line dražba této části vinohradské nemovitosti s dohodou, že bude hlavní město Praha o budoucích prodejích informováno dostatečně dopředu, aby se stihlo zúčastnit případné aukce. Stalo se tak i po intervenci primátora Bohuslava Svobody u ministra vnitra Víta Rakušana.

„Ministr vnitra Vít Rakušan po mé telefonické intervenci vyzval ředitele České pošty Miroslava Štěpána, aby zrušil e-aukci objektu na Vinohradech. Jsem rád, že nynější Rada hlavního města Prahy vznikla na stejném půdorysu jako je současná vláda. Díky součinnosti zúčastněných stran jsme mohli tuto záležitost vyřídit ještě před samotným začátkem e-aukce,“ vysvětlil situaci primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

Přetvoření prostor bývalé ubytovny v objektu České pošty na městské bydlení by uvítal i radní pro majetek Adam Zábranský. „V minulém volebním období jsme navázali dobrou majetkovou spolupráci s Českou poštou, kdy jsme si od pošty koupili budovy v Durychově ulici a na Sofijském náměstí. Z mého pohledu je to win-win. Pošta získá peníze, které potřebuje, a město na oplátku budovy, které může dál rozvinout ve prospěch Pražanů. Jsem rád, že ve spolupráci pokračujeme,“ uzavřel radní Zábranský.

Spolupráci ocenila i předsedkyně zastupitelského klubu STAN Kateřina Arnotová: „Moc děkuji za konstruktivní dialog všech zúčastněných stran. Tento výsledek v podobě zastavení aukce je především ukázkou dobré komunikace a spolupráce Prahy se státem. Jsem ráda, že je Praha v tomto směru aktivní a zvažuje všechny možnosti, jak rozšířit svůj bytový fond.“