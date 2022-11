Česká armáda na konci roku ukončí své působení v Mali

Černochová již na konci srpna avizovala, že česká armáda zřejmě nebude v misi v Mali pokračovat. V Mali může v současné době v misi EUTM působit až 120 vojáků, česká armáda misi do poloviny prosince velí. Aktuální mandát na působení české armády v Mali platí do konce prosince a prodloužen nebude. Podle Černochové již bylo stahování českých vojáků zahájeno. Zdůraznila, že Česko své závazky do konce roku beze zbytku splní.

Dodala, že o dalším působení ČR v zemích Sahelu, kam kromě Mali patří Mauritánie, Senegal, Burkina Faso, Niger, Čad, Súdán a Etiopie, se jedná. Není tak možné říct, v jaké zemi by mohli čeští vojáci nově působit. "Ten region je velmi neklidný. Na druhou stranu nemůžeme jako Evropa, jako západní svět tento region opouštět," řekla. Připomněla, že v Mali působí ruská soukromá tzv. Wagnerova armáda (v ruském přepisu Vagnerova), i když její část byla přemístěna na Ukrajinu.

Dodala, že Česko nyní hledá efektivní způsob, jak v Sahelu nadále působit. V Mali to podle ní nebylo možné, protože malijská vláda nesouhlasí s pokračováním tréninkových programů malijských vojáků, kvůli čemuž mise vznikla. "Opravdu si nemůžeme dovolit mít tam vojáky, kteří budou jenom sedět na základně. Snažíme se, aby zahraniční mise, kam posíláme naše vojáky, přinesly něco i nám jako České republice a vojákům ohledně výcviku," dodala.

Prodloužen by naopak měl být mandát české armády na působení na území Iráku. Černochová již v létě při schvalování zahraničních misí na příští dva roky avizovala, že pokud bude alianční mise v Iráku pokračovat, předloží do Sněmovny návrh na prodloužení mandátu.

Poslanci by se také mohli zabývat misí Althea, která působí na území Bosny a Hercegoviny. V OSN se podle Černochové aktuálně jedná, jestli bude mandát mise změněn. Pokud se tak stane, ministryně návrh předloží společně s iráckou misí.