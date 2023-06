Bankrot si vymýšlíte, řekl Babiš Fialovi. Úsporný balíček schválíme tak, jak je, tvrdí premiér

Premiér uvedl, že růst cen, se kterým se Česko aktuálně potýká, rozpoutal právě Babišův kabinet. "Neudělali jste s inflací nic, ani s důchodovou reformou. My snižujeme deficit minulé vlády," řekl. Reagoval tak na výtku Babiše, který prohlásil, že si současná vláda inflaci vymyslela. "Předali jsme zemi s nízkým dluhem," myslí si.

"Snížili jsme dluh na 30 procent a předali zemi se šestým nejmenším dluhem. Není pravda, co si vymyslela vláda, že hrozí bankrot. Využili to, aby lidem vzali peníze," řekl Babiš. Dodal, že dnes máme "Fialovu drahotu a Fialovu chudobu" s inflací 18,6 procenta.

"Vy jste tu inflaci rozpoutali," oponoval mu Fiala a dodal, že celá koalice stojí za úsporným balíčkem. "Budeme ho v této podobě prosazovat a schválíme ho v této podobě," míní s tím, že opatření jsou těžká a nepopulární, ale s těmito dluhy a deficity nelze žít.

Vláda představila začátkem května balíček úspor, který má státu přinést 94 miliard korun. Jeho hlavními body je změna na dvě sazby DPH, seškrtání dotací, snížením sumy na provoz státu a redukce platů. Živnostníkům se zvednou minimální odvody a zaměstnanci začnou nově odvádět nemocenské pojištění. Balíček také počítá se změnou věku odchodu do důchodu a samotné penze by měly být nižší.

V reakci na balíček odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost. Hlavními důvody jsou "bezprecedentní dopady vládního "konsolidačního" balíčku na zaměstnance, nespokojenost se současným způsobem správy země, nesouhlas s postupem ze strany vlády a nevedení dialogu se zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů."

Podle informací z webu Českomoravské konfederace odborových svazů a tiskové konference by průměrná česká rodina s jedním dítětem a průměrným výdělkem mohla ročně přijít až o 178 tisíc korun. Odbory vládu kritizují za to, že s nimi nevede dialog a není možné dosáhnout sociálního smíru.

Ekonom Lukáš Kovanda upozornil, že vládní konsolidační balíček zdraží léky, vodu či bydlení. Vyšší daň pak čeká firmy a majitele nemovitostí, naopak uvítal seškrtání dotací. "Ekonomicky viděno „zběsilé“ škrtání z roku na rok není nutné, neboť tuzemské veřejné finance se v rozvratu nenacházejí. O tom svědčí ostatně i to, že Česku nebyl v uplynulých třech letech výrazného nárůstu veřejného zadlužení, ani letos zhoršen rating jakoukoli ze světově významných ratingových agentur," napsal ve zprávě, kterou má server EuroZprávy.cz k dispozici.

Z hlediska dlouhodobého rozvoje české ekonomiky je podle něj příznivé to, že vláda škrtá hlavně v oblasti neinvestičních dotací, zejména těch v gesci resortů průmyslu a zemědělství. "Vláda ovšem v rozporu se svými sliby, které její představitelé ještě donedávna artikulovali, zvyšuje daně, a to hned několik z nich. Zejména pak daň z nemovitostí a daň podnikovou. Zvýší se ovšem také daňové zatížení „neřestí“, tedy alkoholu či tabáku. Rovněž v rámci úprav DPH dojde ke zvýšení dílčího daňového zatížením" podotkl.

Vláda totiž hodlá zrušit nejnižší, desetiprocentní sazbu DPH, v níž se nachází třeba léky nebo vodné a stočné. Tyto položky budou zatíženy vyšší sazbou DPH, nikoli desetiprocentní, ale dvanáctiprocentní. To podle Kovandy vyvolá tlak na růst jejich spotřebitelské ceny. V rámci úprav DPH by se měla snížit DPH potravin, a to ze stávajících patnácti procent na dvanáct, což by považoval za sociálně prospěšné, pokud by prodejci promítli snížení DPH do koncových cen. "Zkušenost třeba z Německa z roku 2020 ukazuje, že tak činí jen poměrně neochotně," podotkl.

Miroslav Kocman, daňový poradce a partner kanceláře Rödl & Partner, uvedl, že změny navržené v rámci konsolidačního balíčku spočívající v omezení uplatnění některých odčitatelných položek a nepovažuje je za tak zásadní, aby významně pomohly doplnit chybějící prostředky státního rozpočtu. "Zaráží mě omezení podmínek pro uplatnění slevy na nepracující manželku nebo manžela, která by nově měla být podmíněna tím, že rodiče pečují o dítě do věku tří let. Spolu se zrušením školkovného jsou to opatření, která ztíží situaci mladým rodinám, tedy těm, kteří finanční podporu potřebují nejvíce," napsal v tiskové zprávě, kterou obdržel server EuroZprávy.cz.