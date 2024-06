Berbr mohl dostat 12 let, od soudu odešel s podmínkou. Přesto se chce odvolat

Tříletý trest s pětiletou zkušební lhůtou od soudu dostal za zpronevěru peněz. Vedle toho musí zaplatit dva miliony a má zákaz výkonu funkce statutárního orgánu v obchodní korporaci na tři roky. „Berbr čelil obžalobě z podplacení, z pomoci k podplacení, ze zpronevěry a z účasti na organizované zločinecké skupině,“ píše ČT24.

Ačkoliv se mu podle informací ČT24 viditelně ulevilo, potvrdil své odvolání proti rozsudku. „Vyjádří se moji právníci, teď je brzo. Budu se odvolávat,“ prohlásil poté, co odešel ze soudní síně. Plzeňský soud ho neodsoudil za ovlivňování zápasů ani organizování zločinecké skupiny.

Kromě Berbra stál před soudem například někdejší sportovní ředitel FC Slavoj Vyšehrad Roman Rogoz, rozhodčí Tomáš Grímm, bývalý prvoligový hráč Michal Káník a další rozhodčí, delegáti či fotbaloví funkcionáři, obžalovaný je také klub Slavoj Vyšehrad.

Berbra a další lidi vinil státní zástupce ze zpronevěry. Podle něj připravili Plzeňský krajský fotbalový svaz o víc než 2,32 milionu korun. Obžalovaní jednali podle státního zástupce jako členové organizované zločinecké skupiny.

Státní zástupce také vinil Berbra, Rogoze a další z ovlivňování výběru hlavních sudí pro zápasy, z uplácení a přijímání úplatků v řádech desítek tisíc až po více než stotisícové částky za ovlivnění zápasu. V jednom případě podle obžaloby přijal úplatek i fotbalista týmu, který hrál proti Vyšehradu. Jindy vzal úplatek funkcionář klubu za nasazení slabších hráčů do utkání proti Vyšehradu, stojí ve spisu.

Úplatky se podle něj týkaly například v květnu a červnu 2019 pěti zápasů Vyšehradu v třetí lize a v poté v srpnu utkání v druhé nejvyšší soutěži a dalších zápasů Vyšehradu v druhé lize v květnu a červnu 2020, ale i přátelského utkání s Motorletem Praha v únoru 2020 kvůli sázkám.

Berbrovi hrozilo za činnost v organizované zločinecké skupině až 12 let vězení, Rogozovi, Grímmovi a Káníkovi až deset let, většině obžalovaných pak hrozilo za uplácení nebo přijímání úplatku tresty do dvou či do čtyř let vězení.