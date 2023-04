Fotbalový funkcionář Berbr u soudu v Plzni odmítl celou obžalobu

Jeho výslechem dnes začal druhý den hlavního líčení, v němž Berbr spolu s dalšími 20 lidmi čelí obžalobě z korupce ve fotbalovém prostředí, obžalovaný je také klub Slavoj Vyšehrad. Berbr se navíc s dalšími lidmi zpovídá ze zpronevěry za vyvedení peněz z Plzeňského krajského fotbalového svazu. Berbr mluví vsedě, čte ze svých poznámek.

Osmašedesátiletý Berbr žije fotbalem podle svých slov 60 let. Předeslal, že bude mluvit o struktuře FAČR, o údajně ovlivněných zápasech a o penězích, o které dle obžaloby připravil plzeňský krajský fotbal. Úvodní část své řeči věnuje rozsáhlému popisu struktury FAČR, kterou přirovnává k třípatrovému domu s garáží, a svému postavení a úkolech, které v asociaci vykonával. Hovoří také o systému nasazování rozhodčích pro utkání.

Kromě Berbra stojí před soudem například někdejší sportovní ředitel FC Slavoj Vyšehrad Roman Rogoz, rozhodčí Tomáš Grímm, bývalý prvoligový hráč Michal Káník a další rozhodčí, delegáti či fotbaloví funkcionáři. Vinu podle svého pondělního vyjádření přiznali jen někteří z nich včetně Grímma, který má pozici spolupracujícího obžalovaného. Berbr, Rogoz i většina obžalovaných ale vinu odmítla. Pět obžalovaných chce uzavřít dohody o vině a trestu.

Státní zástupce Jan Scholle Berbra viní z toho, že využíval svého dominantního postavení ve FAČR a ovlivňoval nasazování rozhodčích na utkání Slavoje Vyšehrad podle Rogozových požadavků. Vybraní sudí a delegáti pak za úplatek pomáhali Vyšehradu k výhře ve vybraných zápasech, říká obžaloba. Rogozovou motivací byl postup klubu ze třetí ligy do druhé a jeho udržení v druhé lize, což by klubu přineslo vyšší prestiž, výnosy i vyšší hodnotu jeho hráčů, uvádí státní zástupce v obžalobě. Berbr podle něj řídil činnost celé této skupiny lidí. Za činnost v organizované zločinecké skupině mu hrozí až 12 let vězení,

Před obsáhlým popisem struktury FAČR se Berbr stručně vyjádřil ke svým kontaktům s některými obžalovanými. "Káník - tři roky bez kontaktu, neexistovalo setkání, kde bychom byli ve dvou. Tomáš Grímm byl můj podřízený, řešil se mnou věci, které považoval za důležité. Rogoz - pracovali jsme oba v Praze, osobní kontakt s ním nulový," řekl mimo jiné Berbr. "Neexistovala žádná skupina rozhodčích, která by ovlivňovala utkání, neřídil jsem žádné sázky, naopak byl jsem osobou, která dlouhodobě bojovala proti ovlivňování zápasů kvůli sázkám," řekl Berbr.

Jeho výpovědi jsou v soudní síni kromě senátu a státního zástupce přítomni jen obhájci ostatních obžalovaných. Zbývající obžalovaní mohou být přítomni výslechům spoluobžalovaných až poté, co sami vypoví. Výpovědi jsou naplánovány do konce tohoto týdne a pak v týdnu od 15. do 18. května.