Češi hodnotí předsednictví EU v průměru trojkou

Známku čtyři celkově použilo 17 procent respondentů, ovšem mezi voliči ANO to bylo 24 procent dotázaných, a mezi stoupenci SPD dokonce 33 procent, uvedl ředitel Medianu Přemysl Čech. Nejhorší pětkou hodnotilo české předsednictví 13 procent účastníků průzkumu, u voličů ANO to bylo 21 procent.

Naopak na druhé straně škály převládají pozitivní hlasy od voličů Pirátů, STAN a koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Známku jedna celkově použilo 12 procent respondentů, ale mezi voliči pětice vládních stran to bylo kolem 30 procent.

Dvojkou české předsednictví oznámkovalo 21 procent a trojku dalo 22 procent oslovených.

Průzkum také zjišťoval názory veřejnosti na to, jestli by vláda měla vyhovět výzvě prezidenta Miloše Zemana uspíšit rozhodnutí o přesunu českého velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Zhruba třetina dotázaných si myslí, že by vláda měla Zemanovi vyjít vstříc, polovina je proti a 19 procent respondentů neví. Víc než 70 procent příznivců vládních stran tento Zemanův požadavek odmítá, zatímco podle 56 procent voličů SPD by vláda měla rozhodnutí o přesunu velvyslanectví urychlit.

Zeman podle nedávného vyjádření předpokládá, že vláda schválí přesun české ambasády. Premiérovi Petru Fialovi (ODS) navrhl, aby společně letěli do Izraele a ambasádu v Jeruzalémě otevřeli. Fiala je přesunu ambasády nakloněn, vláda ale při předsednictví a válce na Ukrajině musí řešit aktuálnější výzvy, reagoval tehdy mluvčí kabinetu Václav Smolka.