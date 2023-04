Česká pošta nebude zjišťovat spokojenost zákazníků

Rusko již řadu let zvyšuje své vojenské kapacity na severu poblíž Finska a obavy z Moskvy byly důvodem finského vstupu do NATO. Před dnešním slavnostním přijetím skandinávské země do Severoatlantické aliance to řekl její generální tajemník Jens Stoltenberg. Aliance podle něj prozatím ve Finsku nerozmístí žádné stálé mezinárodní jednotky.