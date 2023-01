České předsednictví podle vlády zlepšilo kredit země v zahraničí

Předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš se před prvním kolem prezidentské volby zúčastní pouze televizní debaty na Nově. Odpověděl to dnes na dotaz ČTK. Odmítl tak Primu i Českou televizi. Nova naplánovala dvě prezidentské debaty na čtvrtek 12. ledna v podvečer a večer. Pokud by postoupil do druhého kola voleb, zúčastní se hlavních debat, doplnil Babiš. O Babišově rozhodnutí zúčastnit se jen jedné debaty informoval také Deník N.