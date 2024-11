Česko se raduje z výsledků voleb v Moldavsku. Můžete se na nás spolehnout, vzkázal Sanduové Fiala

Jestliže Američané zvolí Donalda Trumpa do Bílého domu, může to vést k obchodní válce, která může upadnout až do stavu „oko za oko“. O tomto možném scénáři pro EuroZprávy.cz hovořili dva odborníci z Masarykovy univerzity v Brně – Petr Kaniok, expert na institucionální politiku a politický systém EU, a renomovaný ekonom Libor Žídek.