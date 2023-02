Česko zasypává sníh. Počasí v krajích komplikuje dopravu

V Peci pod Sněžkou se po 08:00 střetlo osobní auto se sypačem. Nehoda se obešla bez zranění. "V místě je kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, uvedla policie.

V Krkonoších a v severní části Náchodska by mělo sněžit i přes den. Meteorologové vydali pro severní část Trutnovska výstrahu před silným sněžením, kdy by do nedělní půlnoci mohlo napadnout 30 až 60 centimetrů sněhu. Na Náchodsku by to mohlo být deset až 25 centimetrů.

Silničáři vyjeli dnes ráno ošetřit silnice hlavně na Trutnovsku, Rychnovsku, Náchodsku a Jičínsku. Silnice v nižších polohách Královéhradeckého kraje byly dnes ráno po dešťových přeháňkách mokré.

Na Orlickoústecku a Chrudimsku v Pardubickém kraji dnes ráno sněžilo. Řidiči by při jízdě měli být velmi opatrní, uvedli silničáři. V nižších polohách kraje místy pršelo. Teploty se dnes ráno v kraji pohybovaly většinou od jednoho do tří stupňů nad nulou.

Slabá vrstva sněhu dnes ráno pokrývala silnici první třídy číslo 11 v úseku Jablonné nad Orlicí - Červená Voda. Sníh pokrýval i silnice v okolí Hlinska na Chrudimsku. Na Orlickoústecku by dnes mohl vítr na silnicích tvořit sněhové jazyky, varovali meteorologové.

V nejvyšších polohách Olomouckého kraje začalo dnes ráno opět sněžit. Podle silničářů jde především o oblast Červenohorského sedla a Skřítku, na silnicích tam leží rozbředlý sníh, informuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). V níže položených oblastech na severu kraje padá déšť se sněhem a cesty jsou většinou holé a mokré. Teploty se v kraji dnes ráno pohybují v rozmezí od minus tří až do pěti stupňů nad nulou.

"Sněží pouze na kopečkách v nejvyšších oblastech, jde o Červenohorské sedlo a Skřítek, dole jsme silnice preventivně chemicky ošetřili, zatím zde padá déšť se sněhem," řekl dnes ČTK dispečer šumperských silničářů. Na Jesenicku je nyní zataženo a rovněž sněhové přeháňky, i tam teploty padají až pod bod mrazu. Silnice jsou holé a mokré po chemickém ošetření a sjízdné bez omezení, uvedlo ŘSD.

Silničáři v Libereckém kraji uzavřeli kvůli intenzivnímu sněžení od 06:00 pro nákladní auta nad 3,5 tuny frekventovanou silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Autobusy a osobní auta tudy projedou. Omezení by mělo platit až do nedělní půlnoci. Podle stavu sjízdnosti a vývoji počasí se může být termín uzavírky změnit, sdělil ČTK Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

V návaznosti na toto opatření bylo podle Svobody aktivováno veškeré dopravní značení. "Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozidla je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici 35. Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem," zdůraznil. Meteorologové očekávají silné sněžení, v Jizerských horách a Krkonoších může o víkendu napadnout až 60 centimetrů sněhu, varují také před možnou tvorbou sněhových jazyků, zmrazků a náledí.