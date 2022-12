Česko zažilo rok plný výzev. Jak Lipavský hodnotí předsednictví v Evropské unii?

Lipavský ocenil například výsledky rad ministrů pro energetiku pod vedením Jozefa Síkely (za STAN). "V mé agendě se podařilo prosadit zpřísnění vstupu osob z Ruské federace na území Schengenu," uvedl šéf diplomacie. Dále vyjmenoval iniciativy v rozšiřovací politice EU, ať už udělení kandidátského statusu pro Bosnu a Hercegovinu, nebo dohodu na vízové liberalizaci pro Kosovo.

Připomněl také, že ministři vnitra v prosinci schválili vstup Chorvatska do schengenského prostoru. Nepodařilo se to kvůli postoji Rakouska u Bulharska a Rumunska, u Bulharska bylo proti i Nizozemsko. "Vnímám, že především v Rumunsku to nesou poměrně těžce, na druhou stranu je potřeba i v takto složitých otázkách mít velkou míru vytrvalosti," uvedl Lipavský.

"Není to o tom, že když unie nabídne nebo přislíbí, že vždy dodrží. Unie je dohodou jednotlivých zemí a procesy, které jsou do určité míry byrokratické a mají být plně transparentní, můžou být na konci zpolitizované. Jsme toho svědky poměrně často," konstatoval ministr. "Nicméně se ukazuje, že trend integrace, s výjimkou brexitu, je do určité míry jednosměrný. Je to otázka vytrvalosti," doplnil.

Některé vládou zamýšlené věci při předsednictví podle něj nepadly na úrodnou půdu. "Ale naše předsednictví bylo ambiciózní. Když máte ambice, tak věci zkoušíte a něco vyjde, něco nevyjde. Myslím, že je potřeba se dívat hlavně na ty věci, které se podařily," míní ministr. "Například jsem usiloval o to, abychom svolali mimořádnou radu ministrů zahraničních věcí v rozvojovém formátu, abychom se bavili také o rekonstrukci Ukrajiny. Ale to jsou věci, kde buď objektivně realita nedovolila posun v těch agendách, nebo jsme to třeba řešili jiným způsobem," uvedl.

"Počítá se finální výsledek. Kolikrát vystřelíte na branku, ještě nevypovídá o tom, jak dopadne zápas. Ale v našem případě si myslím, že gólů jsme dali poměrně hodně," podotkl Lipavský.

Na rozdíl od některých jiných členů vlády, sám radě ministrů zahraničí EU nepředsedal, neboť tak činí vysoký představitel unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell. Lipavskému to umožnilo více akcentovat zahraničněpolitické postoje ČR. "Jednoznačně mluvíme k ruské válce proti Ukrajině, o odpovědnosti (ruského prezidenta Vladimira) Putina za zločin agrese," poznamenal.

Například při jednání o protiruských sankcích některé země přicházely s vlastními podmínkami, nešlo jen o Maďarsko. Nenastal ale žádný konflikt s některou ze zemí, uvedl Lipavský. "To, že 27 států má různé názory, není žádné tajemství. (...) Jsou to různé skupiny států a je potřeba vždy s nimi citlivě pracovat a vysvětlovat naše postoje," dodal šéf diplomacie.

Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN) se domnívá, že plné členství pro některou z kandidátských zemí bude možné až poté, co se uskuteční debata o rozhodovacích procesech a pravomocích klíčových institucí EU. Kandidátskými zeměmi jsou Albánie, Severní Makedonie, Turecko, Srbsko, Černá Hora, Ukrajina, Moldavsko a Bosna a Hercegovina.

"To je současný stav politické debaty v Evropské unii ohledně rozšiřování. Na druhou stranu vidíme, že rozšiřování EU má zásadní dopad na ty země, které se k EU přibližují," poznamenal Lipavský. Pracují na reformách, mění se tím jejich vnitřní chod, struktura a fungování. Například Ukrajina, ale i některé další země podle něj reformy dělají intenzivním tempem a nemají problém sladit svoji zahraniční a bezpečnostní politiku se zeměmi EU. V takovém případě je podle Lipavského možné, že do EU vstoupí i před reformou.

"Dneska není žádná země, která by byla plně připravena na vstup do EU, čekala doslova za dveřmi jenom, než ji vpustíme. Každá z těch zemí je různě daleko v tom procesu, ale nikdo nemá splněno na 100 procent," podotkl Lipavský.

Lipavský: Rok byl plný výzev, v příštím se zaměřím na ekonomickou diplomacii

Za rok plný výzev a neočekávaných událostí označil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) v rozhovoru pro ČTK první rok vlády Petra Fialy (ODS). Kabinet zprvu očekával, že největší výzvou pro něj bude předsednictví v Radě EU, které začalo v červenci. Nakonec se jí ale stala agrese ruského prezidenta Vladimira Putina proti Ukrajině. V příštím roce se chce Lipavský zaměřit například na ekonomickou diplomacii nebo digitalizaci resortu. Prioritou je pro něj návštěva Indie.

Lipavský věří, že se vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) se situací vyrovnává dobře. "Rozhodně se za náš vládní výkon nijak nestydím," uvedl. V příštím roce chce vést obchodní delegace při návštěvách i vzdálenějších regionů. "Věřím, že se povede zrealizovat návštěvu Indie. To je pro mě velká priorita," poznamenal. Oblast Indo-Pacifiku je podle něj klíčová, kabinet také nedávno schválil strategii zabývající se tímto regionem.

Posílit chce také vnímání české vědy, výzkumu a inovací ve světě. "Abychom dokázali dobře prodávat to, v čem jsme jako Česko na světě nejlepší, a abychom dokázali přivádět do Česka nejlepší a nejtalentovanější lidi, technologie a firmy a pracovali jsme na vytváření našeho bohatství," řekl.

Vláda připravuje revizi programového prohlášení, podle vyjádření koaličních představitelů je nutná vzhledem k neočekávaným událostem - válce na Ukrajině či energetické krizi. Hotova by měla být na konci prvního čtvrtletí příštího roku. V případě ministerstva zahraničí by revize neměla být zásadní. "Zahraniční politika by se neměla měnit, je hodně o konsenzuálním pojetí i vůči opozici. Umím si představit, že některé jednotlivosti se mohou aktualizovat, ale v principu se směřování zahraniční politiky proměňovat nebude," konstatoval Lipavský.

Jedním z bodů programového prohlášení je revize vztahů s Ruskem a Čínou. V tomto ohledu je podle Lipavského ukončena první fáze inventury. "Velmi zevrubně jsme se podívali na stav našich vztahů, co je tvoří, co je jejich náplní a podstatou," uvedl. V případě Ruska podle něj v aktuální situaci nemá smysl uvažovat o narovnání vztahů. "Spíše se snažíme dočistit některé konkrétní záležitosti. (...) Máme například pracovní skupinu ohledně bubenečských nemovitostí," podotkl.

Šéf diplomacie dříve utvořil skupinu, jež se zabývá nápravou majetkoprávních vztahů k nemovitostem užívaným Ruskem v ČR. U řady z budov má úřad pochybnosti o tom, zda stále slouží k diplomatické činnosti. Ministerstvo eviduje asi pět desítek nemovitostí. Skupina se soustřeďuje na ty, které jsou v ruském vlastnictví, a to v Praze i v dalších obcích a městech.

K Číně ministerstvo přistupuje podle Lipavského citlivě. "Vycházíme z principiálních hodnotových východisek zájmů České republiky ve světě. Pro Česko je kriticky důležité, aby fungoval mezinárodní řád postavený na pravidlech," řekl. V organizacích, jako je EU nebo Severoatlantická aliance (NATO), není nad postojem k Číně jednota.

Například v oblasti bezpečnosti je podle Lipavského potřeba, aby Česko sehrálo aktivní roli. "Ať už jde o kybernetickou bezpečnost, či bezpečnost dodavatelských řetězců. Tam se například bavíme o výrobě léků nebo o čipech, o ochraně duševního vlastnictví," poznamenal.