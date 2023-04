Česku dluží cizí státy více než 11 miliard korun. Nejvíce Súdán

Z jižního Libanonu bylo dnes na severní Izrael odpáleno 34 raket, 25 z nich sestřelila izraelská protivzdušná obrana a nejméně pět jich dopadlo na izraelské území, uvedla izraelská armáda. Podle jejího mluvčího Daniela Hagariho za útokem stojí islamistické hnutí Hamás, které vládne v Pásmu Gazy. Zpravodajský web The Times of Israel (TOI) píše, že by se mohlo jednat o největší útok na Izrael z Libanonu od ozbrojeného konfliktu z roku 2006.