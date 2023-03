Co bude s důchody? Senát rozhoduje o osudu penzistů

Ústavně-právní výbor doporučil zamítnutí novely nejtěsnější většinou. V sociálním výboru byl pro schválení předlohy stejný počet členů jako pro její zamítnutí. Žádný senátor úpravy nenavrhoval. O osudu novely tak rozhodne aktuální většina v horní komoře. Kdyby Senát předlohu neschválil, její včasné přijetí do 22. března by to vážně ohrozilo.

Novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod by se zvýšil od června o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun kvůli inflaci. Na sníženou červnovou valorizaci by tak stát dal o 15 miliard korun navíc. Pokud by novela nebyla schválena, výdaje státního rozpočtu na penze by podle vlády vzrostly letos o 34,4 miliardy korun a v následujících letech by se zvýšily postupně celkem na 300 miliard korun.

Senát naopak pravděpodobně schválí bez úprav změny v pravidlech podpory ukrajinských uprchlíků před ruskou agresí, jak mu to výbory doporučily. Vládou navržená novela, která je nazývaná lex Ukrajina, má mimo jiné od července zpřísnit podmínky pro nárok na humanitární dávku. Nová pravidla získá vyplácení takzvaného solidárního příspěvku na ubytování Ukrajinců s dočasnou ochranou v domácnostech a bezplatné nouzové ubytování. Změny mají podle vlády zvýšit podíl Ukrajinců na hrazení životních nákladů a přispět k jejich začlenění do společnosti. Už od dubna novela převede asistenční centra pomoci Ukrajině z krajů na ministerstvo vnitra a uzákoní evidenci všech pracovních dohod ukrajinských běženců.

Vládní kluby většinově valorizaci penzí podpoří

Nejsilnější senátní klub ODS a TOP 09 většinově podpoří valorizační novelu, jak do horní komory doputovala z Poslanecké sněmovny. Na tiskové konferenci to uvedl předseda klubu Zdeněk Nytra. Dva senátoři jeho frakce se z dnešního jednání omluvili a další, kteří s normou nesouhlasí, svůj postoj ještě zvažují. Kolik členů z 36 bude proti, nechtěl Nytra uvádět.

K postoji většiny podle Nytry přispěly argumenty, které na tříhodinovém zasedání klubu v úterý přednesli předsedové stran - premiér Petr Fiala (ODS) a předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

"Pokud by se červnová valorizace uskutečnila podle platného zákona, nebavíme se o 20 miliardách korun v letošním roce, ale jsou to desítky miliard v příštím roce, v horizontu deseti let až 600 miliard Kč," popsal Nytra vládní odhady dopadu valorizace na státní rozpočty.

Senátoři klubu Starostové a nezávislí dnes na plénu horní komory většinově podpoří přijetí novely snižující mimořádnou valorizaci penzí. Na twitteru o tom informoval předseda druhé nejsilnější senátní frakce Jan Sobotka. Proti budou jistě tři senátoři z osmnáctičlenného klubu, dodal na následné tiskové konferenci.

Sobotka uvedl, že o postoji k normě rozhodli členové klubu po dlouhé diskusi o věcné stránce návrhu a způsobu jejího přijetí. Řekl, že většinově se shodli na důležitosti návrhu pro ekonomiku země. "Právní otázku, ať řeší Ústavní soud," uvedl ke kritice zrychleného přijetí normy v Poslanecké sněmovně.