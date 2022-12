Daňové úlevy připravily jen předloni státní rozpočet o stovky miliard

Ministerstvo zdůraznilo, že vyčíslená výše daňových úlev nepředstavuje odhad případného příjmu rozpočtu, pokud by se podařilo daňovou úlevu zrušit. Například jen v případě úlevy spočívající v osvobození od daně z příjmů fyzických osob vyčíslilo MF dopad téměř na 222 miliard korun, u fyzických osob celkem představuje součet dopadů úlev téměř 397 miliard korun.

"Pokud dojde ke zrušení daňové úlevy, mohou subjekty změnit své chování, a to může vést k odlišnému dopadu zrušení daňové úlevy na veřejné rozpočty," uvádí ministerstvo.

Celkový dopad úlev u fyzických osob sečetlo MF na zhruba 396 miliard korun. Poukazuje ale na to, že 80 procent z nich má sociální charakter. Mezi položky, na které se vztahuje osvobození od daně, patří například důchody nebo dávky státní sociální podpory, ale i osvobození výher z tombol a hazardních her do jednoho milionu korun. Dopad úlev spočívajících ve snížení daňového základu vyčíslilo MF zhruba na devět miliard. Spadá do nich například odečet úroků z úvěrů na financování bydlení nebo dary na veřejně prospěšnou činnost.

Dopad položek snižujících přímo daň představuje podle MF dopad zhruba 166 miliard Kč. Jde hlavně o základní slevu na poplatníka, která v té době představovala 2070 korun měsíčně, daňové zvýhodnění na dítě nebo o slevu na manželku.

V případě daní z příjmů právnických osob představovaly úlevy celkový dopad téměř 17 miliard Kč. Nejvyšší podíl na tom měly položky snižující základ daně, jako jsou odpočty darů nebo výdaje na výzkum. U daně z přidané hodnoty vyčíslilo ministerstvo celkové dopady na zhruba 209 miliard Kč. Týká se to například osvobození některých položek nebo přesunu některých položek do snížené sazby daně.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) letos v listopadu uvedl, že navrhne rušení některých daňových výjimek. Řekl to v souvislosti se svým záměrem představit opatření, která by strukturální schodek od roku 2024 snížila o jedno procento HDP, tedy asi o 70 miliard korun. Za rušení výjimek se letos v únoru před poslanci přimlouval i prezident Miloš Zeman, když se vyjadřoval k návrhu letošního rozpočtu.