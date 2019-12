Arriva si vylepšila reputaci. V neděli dojelo do cíle 99 procent rychlíků včas

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Téměř všechny rychlíky společnosti Arriva dojely v neděli do svého cíle včas. Také dnes jezdí vlaky podle jízdních řádů, opožděn byl o 12 minut pouze ranní rychlík z Prahy do Tanvaldu. ČTK to dnes řekl mluvčí firmy Jan Holub. Společnost v posledních dnech čelila kritice za zpoždění i další prohřešky. Na Štěpána ráno projel rychlík firmy u Mladé Boleslavi návěstidlo se signálem stůj a poškodil při tom výhybku.