Krajský úřad zamítl žádost ŘSD o vyvlastnění pozemků kvůli D3

Krajský úřad žádost zamítl 1. dubna. "Jsme přesvědčeni, že jsme ve věci postupovali správně. Okamžitě podáme odvolání," řekl dnes ČTK mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

ŘSD požádalo o vyvlastnění loni, kvůli pozemkům nemůže dostavět část dálnice. Jde o úsek dlouhý 400 metrů. Vlastníkům pozemků navrhlo ŘSD již dříve odškodnění, majitelé nabídku nepřijali. Návrh odškodnění zaslalo ŘSD jak bratrům Bratránkovým, jimž patří pozemky s motocentrem, tak i firmám Milan Král a Taartrade. Spor trvá od roku 2004.

"Krajský úřad potvrzuje zamítnutí žádosti o vyvlastnění v kauze Bratránci, neboť neshledal splnění důvodů pro vyvlastnění. Více se k tomuto rozhodnutí nemůžeme vyjadřovat, neboť nenabylo právní moci," sdělil dnes ČTK vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu Luboš Průcha.

Bratránkovi s vyvlastněním dlouhodobě nesouhlasí, označují ho za nezákonné. Stát jim podle jejich vyjádření zmařil investice, vydal nezákonné stavební povolení a teď odmítá platit škody.

"Zaplať pánbůh, že to takhle dopadlo. Že je to nezákonné, jsme věděli od samého začátku. Zaplať pánbůh, že nám dal krajský úřad za pravdu. Osobně si myslím, že by teď měla být řada (jednat) na ŘSD, ale oni se odvolají. Je to vítězství, ale ne úplné, je to jenom oddálení," řekl dnes ČTK Pavel Bratránek, který motocentrum provozuje od roku 2000.

Soud už dříve rozhodl, že ŘSD musí vlastníky sporných pozemků buď připojit k D3 nebo je odškodnit. ŘSD dříve uvedlo, že navrhlo Bratránkovým odškodnění téměř 20 milionů. Pavel Bratránek to letos v únoru označil za lež. "Mně nabídli 2,5 milionu korun, ale ještě bych to za ty peníze musel zbourat," řekl ČTK v únoru Bratránek.

Pozemky s Motocentrem, které patří bratrům Bratránkovým, k dálnici připojit nelze. Vlastníci pozemků, přes které by měla vést příjezdová cesta k Motocentru (Jihočeský kraj či městská část Měšice), s tím nesouhlasí. Petr a Pavel Bratránkovi a firma Taartrade vlastní 4009 metrů čtverečních pozemků a dvě budovy na pozemcích, Královi patří 9290 metrů čtverečních orné půdy, jak uvedlo dříve ŘSD. Podle ŘSD vznikl problém v roce 1998, kdy stavební úřad v Táboře povolil chybně stavbu motocentra jako stavbu trvalou přes dočasný příjezd ze silnice I/3.

V provozu je teď 70 kilometrů D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Dálnice D3 z Prahy k hranicím by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla být hotová do roku 2028.