Motocyklista zemřel po nehodě na D48, další při nehodě v Odrách

Michalíková uvedla, že na dálnici dopravní policisté prováděli silniční kontrolu s radarem a motorkáři na motocyklu značky Honda naměřili vyšší rychlost. Proto se za ním rozjeli.

"Předjeli ho a za pomoci výstražného světelného znamení ho chtěli zastavit na bezpečném místě. Řidič motorky však zareagoval tak, že ji otočil do protisměru," popsala Michalíková. Při jízdě opačným směrem se motocyklista srazil s vozem Hyundai a následně s dalším vozidlem Opel.

"Muž, který cestoval na motocyklu, byl v okamžiku příjezdu týmů záchranné služby při vědomí, utrpěl však vícečetná život ohrožující poranění, a to v oblasti hrudníku, horní a dolní končetiny," uvedl mluvčí moravskoslezské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl.

Zasahující lékař zraněného musel uvést do umělého spánku a převést na přístrojem řízenou plicní ventilaci. "Řidič motorky byl následně transportován do nemocničního zařízení, kde dnešního dne svému zranění podlehl," uvedla Michalíková.

Zatímco posádka vozu Opel vyvázla z nehody bez zranění, ve voze Hyundai se zranily dvě ženy a děti ve věku deset let a dva roky. Humpl uvedl, že všichni utrpěli lehká nebo středně těžká poranění, většinou hrudníku. Dálnice byla kvůli nehodě téměř čtyři hodiny uzavřena.

Moravskoslezští policisté tak během pátku vyjížděli ke třem smrtelným nehodám. Před 11:30 vjel z neznámých příčin řidič vozu Renault v Rychvaldě na Karvinsku do protisměru a čelně se srazil s dalším osobním vozem, na místě zemřela jeho devětašedesátiletá spolujezdkyně.

Před 18:00 se stala další nehoda na silnici I/48 na pomezí Moravskoslezského a Olomouckého kraje u Starého Jičína-Dubu na Novojičínsku nedaleko Vysoké, místní části Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku. Při nehodě zemřel dvaadvacetiletý řidič vozu Škoda Superb, který zřejmě v klesání dostal smyk a vjel do protisměru, kde se bočně srazil s dalším autem.

Dvaašedesátiletý motocyklista dnes také zemřel při nehodě v Odrách na Novojičínsku. Vjel na železniční přejezd, přestože svítila červená výstražná světla, a čelně vrazil do projíždějícího motorového vlaku. ČTK to řekla policejní mluvčí Eva Michalíková. Podle původních informací vrazil do vlaku stojícího.

Nehoda se stala po 15:30. Motocyklista utrpěl zranění, kterým podlehl na místě. Ve vlaku jelo 20 cestujících. Nikdo z nich nebyl zraněn, stejně tak strojvedoucí, u kterého test ukázal, že před jízdou nepil alkohol. Pohořská ulice v Odrách a železniční trať jsou kvůli nehodě neprůjezdné.