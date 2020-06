Nová ranvej v Ruzyni zatím nebude. Soud zasáhl do projektu Středočeského kraje

Projekt stavby paralelní dráhy tak za současného stavu nemůže pokračovat. Kasační stížnost Středočeského kraje by měl řešit Nejvyšší správní soud. "Rada kraje dnes rozhodla o podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozsudku Krajského soudu v Praze," uvedlo hejtmanství na svém webu.

Krajskému soudu vadilo především nedostatečné zhodnocení možné kumulace dopadů z provozu na nové dráze a na blízké železnici a dálnici. V zásadách údajně schází vyhodnocení dopadů na hlučnost a ovzduší v okolí.

"Středočeský kraj se rozhodně s rozhodnutím soudu neztotožňuje a je názoru, že soudu nepřísluší hodnotit tak vysoce odbornou činnost, a je přesvědčen, že autor vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zmíněné vlivy dostatečně vyhodnotil," uvedl úřad na webových stránkách.

Letiště účastníkem řízení nebylo, jeho průběh však sledovalo. Mluvčí Roman Pacvoň uvedl, že letiště nadále pokračuje v přípravě projektů dalšího rozvoje, a to včetně paralelní dráhy. "Investice do Letiště Praha považujeme z krátkodobého i dlouhodobého hlediska za nezbytné," řekl serveru zdopravy.cz Pacvoň. Podobná situace nastala i v roce 2013, kdy se počítalo se stavbou dráhy v roce 2019.

Rozhodnutí soudu uvítali zástupci pražských městských částí Nebušic a Suchdola. "Bez řádného posouzení všech negativních vlivů na životní prostředí není možné o další dráze ruzyňského letiště rozhodovat," uvedl starosta Nebušic Viktor Komárek. Podle něj lze očekávat negativní vliv letecké dopravy po stavbě dráhy na obytnou zástavbu. "A opomenutí jeho řádného prověření může pak vyvolávat dojem manipulace se vstupními daty za účelem dosažení příznivějšího výsledku," podotkl. Starosta Suchdola Petr Hejl označil projekt paralelní dráhy za přežitý.

Letiště připravuje výstavbu paralelní ranveje kvůli potřebě rozšířit maximální kapacity. Loni odbavilo rekordních 17,8 milionu cestujících a ocitlo se tak na hraně své kapacity. Výstavba dráhy by měla podle stávajících plánů začít za pět let a stát by měla okolo devíti miliard korun. Dalším velkým projektem letiště je rozšíření druhého terminálu za 16 miliard Kč. To by mělo být dokončeno do roku 2028.