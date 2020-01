Rozšíření mýtného systému. Naplnily se obavy krajů a obcí?

Od ledna se mýto rozšířilo na dalších asi 900 kilometrů silnic, většinou první třídy. Mýto je tak už na 2409 kilometrech českých silnic a dálnic. Roční výnosy z mýta stoupnou po rozšíření podle státu o 1,5 miliardy korun na 12,5 miliardy.

Nově se platí třeba na silnici I/50 ve Zlínském kraji. Náměstek hejtmana Pavel Botek (KDU-ČSL) řekl, že kamiony ji neobjíždějí. Protíná kopcovitou krajinu, kde jsou podle něj možnosti objízdných tras omezené. Stížnosti zatím neeviduje ani třeba Křelov na Olomoucku, v jehož blízkosti vede dálnice a nově zpoplatněná část silnice první třídy. "Spíš nás dlouhodobě trápí to, že jsme tranzitní obec pro připojení na dálnici. Je to situace, která se řeší několik let," řekla starostka Marie Škavronková.

Pardubický kraj také prozatím problémy nezaznamenal. Pokud by se situace změnila, omezil by tranzitní provoz na silnicích druhé a třetí třídy značkami, řekl ČTK vedoucí krajského odboru dopravy Ladislav Umbraun.

"U silnic první třídy bychom jednali s Ředitelstvím silnic a dálnic a ministerstvem dopravy o aplikaci mýtného systému i na další úseky," dodal. Ani zpoplatnění úseků silnic I/20 a I/26 v Plzeňském kraji ještě problémy nepřineslo, uvedl vedoucí krajského odboru dopravy Dušan Pakandl. Podle něj je však začátek roku pro hodnocení dopadů mýta předčasný. Kraj si nechá zpracovat sčítání vozidel v dubnu a srovná je s daty z října 2019.

V sousedním Karlovarském kraji se mýto nově týká úseku I/6 mezi Bošovem a Karlovými Vary, jehož objíždění by bylo neekonomické, řekl ČTK náměstek hejtmana Martin Hurajčík (ANO). Podle starostky Vrbic, pod kterou Bošov spadá, Evženie Štěpánové by bylo možno úsek objet jedině přes Doupovské Hradiště. "A to by nikdo rozumný neudělal," míní. Je to úzká klikatá a špatně sjízdná silnice.

Zpoplatněny jsou nově i hlavní tahy z jižních a středních Čech na Vysočinu. Starostové okolních obcí se ale nyní vesměs shodli, že je na hodnocení dopadů zavedení mýta moc brzy. Kraj Vysočina je podle hejtmana Jiřího Běhounka (za ČSSD) připraven provoz monitorovat prostřednictvím silničářů a nevylučuje případné omezení dopravy. "Ale zatím k tomu není důvod," uvedl hejtman.

Také jihomoravští starostové uváděli, že je na hodnocení brzy. Například v okolí Kyjova chystají v únoru měření, jež budou srovnávat s loňským listopadovým. I Moravskoslezský kraj měří kvůli rozšíření mýta hustotu dopravy. Objíždění zpoplatněných úseků by se mohlo týkat hlavně prodloužené Rudné silnice v Ostravě, řidiči by mohli mezi Ostravou a Opavou jezdit po silnici I/56 přes Hlučín. "Děláme měření, kolik tam jezdilo aut předtím a kolik aut tam jezdí teď. Zhruba na konci ledna budeme vědět, jestli kamiony náhodou ten placený úsek neobjíždějí," řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka (ODS).

Třeba v Mimoni na Českolipsku ale podle starosty Petra Krále (ANO) už teď kamionů po rozšíření mýtného přibylo. Po krajské silnici II/268 objíždějí zpoplatněný úsek silnice I/38. Liberecký kraj chce omezit průjezd kamionů dopravními značkami. "Už máme zpracovaný projekt, čeká na připomínky policie a silničních správních úřadů, a pak ho chceme ještě projednat se všemi dotčenými obcemi," řekl ČTK vedoucí krajského odboru dopravy Jan Čáp. Značky zřejmě na silnicích nebudou dřív než v dubnu.

I někteří středočeští starostové tvrdí, že hustota nákladní dopravy po rozšíření mýta stoupla. "Nárůst kamionové dopravy přes Olešku je dost znatelný, lidé si na to stěžují," uvedl starosta Olešky u Prahy Josef Kaše (Cesta k sobě). Obce se bojí nárůstu dopravy po zpoplatnění silnice I/12. Souběžná silnice I/2 totiž zůstala nezpoplatněná. "Že by se to dramaticky změnilo, to zatím ne, ale čekám, že se to zhorší," řekl starosta Vyžlovky u Prahy Jan Pelikán (Společně pro Vyžlovku).

Také jihočeské obce mají podobné obavy. Jihočeský kraj chce proto prosadit zákaz vjezdu kamionů na silnice druhé a třetí třídy. V únoru bude mít kraj výsledky sčítání dopravy, kdy bude zjišťovat, jak se změnil provoz na silnicích, po nichž lze ty zpoplatněné objet. V současnosti ale hejtmanství ještě údaje o tom, zda kamiony objíždějí placené úseky, nemá. ČTK to řekli jihočeská hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) a vedoucí krajského odboru dopravy a silničního hospodářství Jiří Klása.

Správa silnic Královéhradeckého kraje už loni požádala příslušné úřady o vydání zákazu jízd pro auta nad 12 tun na čtyřech úsecích v kraji. Policie ale k návrhu dala negativní stanovisko. Podle vedoucího krajské dopravní policie Petra Duška zatím nebylo prokázáno, že kamiony zpoplatněné silnice po těchto úsecích objíždí. Řízení o vydání zákazů ještě neskončilo.