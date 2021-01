Sníh a vítr nadále komplikují dopravu, kamiony měly problémy i na D1

V Krkonoších za posledních 24 hodin napadlo kolem 30 centimetrů sněhu, v Libereckém kraji do rána až 20 centimetrů. Silničáři doporučují, hlavně do hor přibalit i sněhové řetězy. Kdo nemusí, do hor by vyjíždět neměl, řekl ČTK Eduard Bark, provozní technik společnosti Silnice LK, která má údržbu silnic v kraji na starosti.

Kamiony měly ve stoupání problémy například na Vysočině, v Jihlavě v ulicích Sokolovská a Pávovská nebo mezi Jitkovem a Českou Bělou na Havlíčkobrodsku. Na dálnici D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem řidiči v noci ve směru na Prahu kamiony přechodně kvůli špatné sjízdnosti odstavili, některé z nich pak museli budit policisté.

Provoz na D1 zablokovaly kamiony na několika místech ve středních Čechách. Zřejmě nejdéle, zhruba 2,5 hodiny, stál provoz na 26. kilometru ve směru na Prahu.

Odstavená na krajnici zůstala nákladní auta také na dálnici D48 na trase Frýdek Místek - Český Těšín. Šest kamionů zablokovalo dopravu na silnici první třídy v obci Vrchy na Novojičínsku. V kopci kamiony uvízly také na silnici I/37 u Trhové Kamenice na Chrudimsku. V Rybníku na Orlickoústecku vytahovali hasiči z příkopu tahač, který převážel asi šest osobních automobilů. Autobus zapadl do závěje v Teplicích.

Vzhledem k počasí zůstává pro kamiony nad 3,5 tuny zavřená silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. V Beskydech je stále zákaz vjezdu pro vozidla nad 12 tun na silnici I/56 mezi Ostravicí a Bílou. Zavřená je pro nákladní dopravu nad šest tun nadále silnice třetí třídy V Libereckém kraji přes Oldřichovské sedlo směrem na Raspenavu a Hejnice.

Nesjízdné byly ráno kvůli vydatnému sněžení i silnice v Ústeckém kraji. Podle policejního webu se to týká silnice mezi Chomutovem a hraničním přechodem v obci Hora Svatého Šebestiána a úseku z Loučné pod Klínovcem do Kovářské. Místy byl nesjízdný levý jízdní pruh na dálnici D8.

V Karlovarském kraji sníh uzavřel silnice Jindřichovice - Háj a Přebuz - Rolava, už od středy zde řidiči neprojedou ze Šemnice na Andělskou Horu. Ve středních Čechách auta nemohou na silnici mezi obcemi Hatě a Jelčany. "Jsou tam závěje a míří tam těžká technika," řekl ČTK pracovník dispečinku krajských silničářů.

Spadlé stromy uzavřely část silnice třetí třídy Letohrad - Mistrovice v Pardubickém kraji. Závěje a sněhové jazyky na asi tříkilometrovém úseku blokují od středy silnici mezi Klenčím a Postřekovem v Plzeňském kraji. Dnes je uvolní silničáři s těžkou technikou. Nesjízdná je kvůli ledovce silnice třetí třídy mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, kterou silničáři přes zimu neudržují.