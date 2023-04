Důchody budou růst, slíbil Jurečka. Naznačil, jak to bude s odchody do penze

Jurečka v rozhovoru uvedl, že s důchodovou reformou se blíží do finále. Podle ministra se vedou jednání se sociálními a opozičními partnery a o drtivé většině opatření už je jasno. Dnešní třicátníci a mladší mohou prý díky úpravám počítat s důstojnými důchody.

"Důchody současných důchodců i těch, kteří budou přicházet v příštích letech do důchodu, budou určitě růst," ujistil vicepremiér. Cílem je podle jeho slov důchodový systém, který bude v Česku fungovat i za 30 až 40 let.

Jurečka také řekl, že věk odchodu do důchodu "z hlediska nějaké konkrétní číslovky měnit nebude". Nabízí se zakotvení doby pobírání starobní penze, která aktuálně činí v průměru 21,5 roku k době dožití. "Pokud se bude doba dožití měnit, tak se případně bude měnit tento parametr, pokud ne, tak bude situace, jaká je dnes," vysvětlil.

Předseda lidovců připustil, že lidé v náročných profesích by mohli odcházet do důchodu dříve. Vnímá totiž rozdíl mezi těmi, kdo pracují od 18 let, a například vysokoškoláky, kteří nastupují do zaměstnání až po dokončení studia. "To jsou věci, které se parametricky musí promítnout do toho, kdy ten člověk potom bude odcházet do důchodu," dodal.