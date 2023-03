Důchody v roce 2023 před mimořádnou valorizací: S výpočty vám pomohou kalkulačky

Stačí znát jen několik vstupních parametrů, aby jste zjistili řádný termín vašeho odchodu do důchodu či provedli orientační výpočet výše vaší penze. Konkrétně jde o následující údaje: pohlaví, počet dětí (především u žen), datum narození, datum vzniku pojištění a výše vaší hrubé měsíční mzdy.

Fialova vláda se v tomto týdnu snaží ve Sněmovně prosadit upravené parametry červnové mimořádné valorizace důchodů, jak je schválila na svém jednání minulý týden. Změny by podle členů kabinetu měly být definitivně schváleny do 22. března. Opozice už předem hrozí stížností k Ústavnímu soudu.

Podle projednávaných změn by v červnu každý důchod měl být navýšen o 400 korun a zároveň by vzrostla procentní výměra o 2,3 procenta podle výše důchodu. Průměrná penze by tak byla vyšší o 760 korun a překročila hranici 20 tisíc korun.