Ekonomové prozradili, jak se mít v důchodu dobře. Lidem se to líbit nebude

Odborníci tvrdí, že Češi své výdaje ve stáří podceňují. Většina z nich se podle průzkumu ING Bank domnívá, že že jim na jejich potřeby bude stačit částka mezi 15 tisíci až 20 tisíci korunami měsíčně.

Je ale třeba si uvědomit, že výše důchodů u většiny z nich této výše nedosáhne. Tedy alespoň u lidí ve věku 50 až 65 let, mezi kterými byl průzkum realizován.

Průměrný důchod je totiž stále nižší, a ačkoliv roste, rostou i výdaje. Může se tedy stát, že za 15 let budou důchody v průměru dosahovat například 20 tisíc korun, nákladě ale budou také diametrálně odlišné od těch současných.

Lidé by si proto měli spořit, aby v důchodu vyžili. Kolik by ale měli našetřit? Podle odborníků je i milion korun málo. Měli by mít nejméně 1,5 milionu korun, aby ve stáří dosáhli na takovou částku, jakou by rádi měli.

Je také třeba si uvědomit další faktory. Nikdo z nás neví, jak dlouho bude důchod pobírat. Může to být 20 let, ale i 40. Navíc diametrálně vzrostou i náklady na zdravotní potřeby, neboť se zvyšujícím se věkem zdravotních problémů přibývá.

Na to lidé podle expertů mnohdy nemyslí, než vše ale za ně uhradí pojišťovny. A i jen částka například za brýle se může vyšplhat hravě i na 10 000 korun. nemluvě o dalších pomůckách, které jsou mnohdy i dražší.