Hazardujete s našimi důchody! Maláčová si u Jílkové mazala Skopečka na chleba

Odpovědi na tyto otázky hledali Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD, Jan Skopeček, místopředseda rozpočtového výboru za ODS, Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR, Jaroslav Vostatek, profesor a vedoucí Katedry veřejné ekonomiky VŠFS, Wilma Svobodová, penzistka z Loun a Monika Mrázová, živnostnice z Prahy.

Moderátorka Jílková se rozhodla odstartovat diskuzi dotazem na ministryni Maláčovou, zda mají občané mladší 54 let počítat s výrazně nižším důchodem. Narážela na studii, která potvrdila, že za 10-12 let bude důchodový systém v deficitu. Maláčová to vyloučila a řekla, že taková situace může nastat, pokud se nezlepší hospodářská situace. "Tento problém se dá řešit, ale mnohem sofistikovaněji než navrhuje pravice, tedy aby se důchody buď zprivatizovaly, anebo se zvýšil věk odchodu do důchodu," vysvětlila Maláčová.

Privatizace důchodů a druhý pilíř jsou hazard!

Poslanec Skopeček poukázal na reporty OECD, Evropské komise a Světové banky, které varují, že český systém je neudržitelný, a že by s tím měla vláda něco dělat. "Hází klacky pod nohy příští generaci. Chce si jenom zajistit hlasy voličů," mířil Skopeček na Maláčovou. Ta se nedala a poukázala na pravicovou politiku, která chtěla převést důchodový systém do soukromých fondů, a která v 90. letech připravila lidi o peníze. "Nechceme privatizaci důchodů a hazard s našimi důchody," řekla Maláčová a varovala také před druhým pilířem.

"ANO a ČSSD vládnou už 6 let, zrušili důchodovou reformu a nepřišly vůbec s ničím," zlobil se Skopeček. Důchodkyně Svobodová řekla, že by se neměl dál zvyšovat věk odchodu do důchodu, a vysvětlila, jak to funguje v Německu. Lidé odcházejí do důchodu v 65 a ženy dostávají finanční kompenzaci za každé vychované dítě. "Některé ženy zvládnou pracovat do 70, zatímco jiné to nezvládají," ukončila Svobodová svůj projev.

Ženy se starají o rodinu, muži jsou páni tvorstva!

Profesor Vostatek konstatoval, že odlišný věk odchodu do důchodu podle pohlaví nemá smysl, leda tak po 2. světové válce. Svobodová oponovala, že ženy mají nižší důchod, protože na stejné pozici berou méně než muži. "Ženy musejí pracovat s větším nasazením, musejí se starat o rodinu, zatímco muži jsou páni tvorstva," zlobila se Svobodová. Zároveň uvedla, že úplně nesouhlasí s otcovskou dovolenou, ale že bohužel některé matky jsou krkavčí, a tudíž je dobře, když se postarají otcové. Pokud jde ale o ženy, tak ty jsou opotřebovanější z důvodu těhotenství a porodu.

"Mezinárodní i český výzkum ukázal jasně, že ženy mají nižší výdělky, protože jsou dlouho doma s dětmi," vysvětlil Vostatek. Následoval pokřik z publika. Mladá slečna z publika se pozlobila, že matky často nemají děti, kam dát, a tudíž se nemohou vrátit do zaměstnání. "My zavádíme systém jeslí a rozšiřujeme mateřské školky. Sociální demokracie zavedla právo na umístění dvouletých dětí do školky, které ale ODS zrušila. Já prosazuji částečné úvazky," ubezpečila jí Maláčová.

Proč se započítává vzdělání?!

Maláčová také vysvětlila, že ženy mají sociální roli pečovatelky. I u bezdětných starších 30 let se přeci jenom očekává, že budou jednou mít děti, a i zaměstnavatelé k nim tak často přistupují. Skopeček navrhl tuto situaci řešit částečnými úvazky. Mrázová poznamenala, že se nezapočítává vzdělání. "Holčička vyjde základní školu, jde na střední, na vysokou, má tři děti, a nic se jí nezapočítává do důchodu," zlobila se Mrázová.

"To bylo na minulého režimu. Studovat bylo v podstatě oběť. Dnes už to nemá smysl. Ať si každý studuje, ale proč by se mu to mělo počítat do důchodu?," reagoval Vostatka. Pernes si postěžoval na neutěšenou situaci českých seniorek, které berou o 17 % méně než muži. Často nedokáží zaplatit nájem a v supermarketech nakupují housky a rohlíky, případně vybírají popelnice. Následovala roztržka mezi Skopečkem a Maláčovou o navyšování důchodů.

Je sucho a rostou ceny!

Svobodová paradoxně nesouhlasila s Maláčovou, která chce navyšovat důchody všem ženám. Ona by byla pro Skopečkův koncept, tedy až po 25 letech po odchodu do důchodu. "Jedná se o ženy, kterým už zvoní umíráček," řekla Svobodová. Mrázová poukázala na zvyšování životních nákladů, které rostou neúměrně s důchody. To Pernes vyloučil. "Na současnou inflaci zvyšování důchodů stačí," vysvětlil Pernes.

"Je sucho. Rostou ceny. Babičky si vůbec neuvědomují druhou stranu mince. Dostanou peníze navíc, ale náklady se jim zvýší, a oni často nezaplatí ani za pobyt v domově důchodců," upozorňovala Svobodová. Maláčová řekla, že udělá maxim pro to, aby se nic takového nestala, ač jí k tomu Poslanecká sněmovna tlačí. Dále se mluvilo o větší zásluhovosti a o vícepilířových systémech. Jílková poukázala na to, že se zejména druhý pilíř neosvědčil. Skopeček si pořád stál za tím, že současný systém je neudržitelný.

Nechte mě domluvit! Mluvíte jenom vy!

"Hazardujete s našimi důchody!," zlobila se Maláčová. "Ne hazardujete vy," oponoval Skopeček. "Nechte mě domluvit," nedala se Maláčová. "Mluvíte jenom vy," reagoval Skopeček. Následoval pokřik z publika. Posléze předala Jílková mikrofon pánovi z publika. Ten řekl, že za socialismu bylo o všechny postaráno, a každý musel pracovat a platit daně. "Ale no tak! Moje babička brala 500 korun," zasáhla Jílková. Diskutující si ještě postěžoval na to, že spousta lidí pracuje načerno, a neplatí daně.

V blížícím se závěru se začali dostávat ke slovu další lidé z publika. Pán si postěžoval, že řada seniorek dá 90 % svého důchodu na bydlení. "Je tragédie, když vysokoškolsky vzdělaná žena, které je 80 roků, žije v chatce na zahrádce, kde není ani topení," zlobil se. Jiný diskutující si postěžoval, že se o průběžném systému málo veřejně mluví. Mladý muž se zlobil, že vůbec nic neví. "Počítat mohu leda s tím, že nedostanu nic," řekl. Jílková oznámila konec a téma příštího týdne, jímž bude ústavní žaloba proti prezidentu Zemanovi.