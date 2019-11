"Klekne" na Brabce? Babiš hodlá razantně vstoupit do sporu o hraboše

"Jednání proběhlo strašně moc a každý ministr si stojí za svým. Je to taková přehazovaná, mně se to nelíbí. Budu muset přistoupit k razantnějšímu přesvědčení, aby to řešili," uvedl premiér. "Ministři jsou tvrdohlaví, nechtějí se domluvit. Zavolám si ministry ještě tento týden," dodal.

K tomu, aby Babiš "klekl" na Brabce, vyzval premiéra bývalý ministr zemědělství Petr Bendl (ODS). Podle něj zemědělci tratí na tom, že nemohou zasít obilí, neboť hraboši osivo zlikvidují.

Předseda vlády uvedl, že je proti plošné aplikaci jedu Stutox II proti hrabošům, neboť by to mohlo postihnout i jiné druhy zvířat. Podle Babiše je potřeba vytypovat nejvíce ohrožené lokality a jed aplikovat tam. Ministerstvo životního prostředí trvá podle Babiše na tom, že je třeba "dodržet nulové riziko pro necílové organismy".

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) v létě povolil plošnou aplikaci jedu proti hlodavcům na velké části území. Ministerstvo zemědělství ale po vlně kritiky účinnost povolení pozastavilo. Později se po povolené plošné aplikaci na Moravě našlo skoro 80 uhynulých zajíců a několik bažantů, u kterých testy zbytky jedu prokázaly. Později se našli také uhynulí čápi.

Škody způsobené přemnoženými hraboši přesáhly podle oznámení Zemědělského svazu ČR z poloviny listopadu částku 1,3 miliardy korun, poškozeno je 131.000 hektarů plodin. Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý ČTK sdělil, že úřad odhaduje až dvoumiliardové škody. Ministerstvo životního prostředí nabídlo ministerstvu zemědělství pomoc s kompenzacemi ve výši až 1,5 miliardy korun.