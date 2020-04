Parodie, či zásah do autorských práv? Ústavní soud se zastal Greenpeace ve sporu s ČEZ

ÚS konstatoval, že justice musí už při nařizování předběžného opatření pečlivě zvážit jeho nezbytnost a důvodnost. Zejména to platí v případě, kdy na jedné straně stojí údajný zásah do autorských práv, a na druhé straně zájem na informování veřejnosti.

Greenpeace před Vánoci 2018 vedli kampaň kritizující ČEZ za jeho přístup k výrobě elektrické energie a za využívání fosilních paliv. Spolek přetvořil video původně vyrobené pro ČEZ. Zachoval zvukovou stopu a doplnil záběry na poškozené, suché a vykácené lesy, případně na lesní požáry. Video doprovázel text, podle kterého spaliny z uhlí škodí stromům a způsobují změny klimatu.

ČEZ v únoru 2019 podal žalobu. Požadoval, aby se aktivisté zdrželi dalšího užití díla a uveřejnili omluvu. Šlo prý o zásah do autorských práv. Současně ČEZ podal návrh na nařízení předběžného opatření. Domáhal se toho, aby spolek odstranil video ze svých facebookových stránek a zdržel se jeho užití. Pražské soudy návrhu vyhověly.

Greenpeace v ústavní stížnosti uvedli, že sporná rozhodnutí jsou nepřezkoumatelná a že představují zásah do práva na svobodu projevu. Podle ÚS v rozhodnutí skutečně chybělo řádné odůvodnění. Pokud je důsledkem předběžného opatření omezení práva na svobodu projevu, musí soud své úvahy odůvodnit a vysvětlit nezbytnost opatření.

Ústavní soudci také poukázali na principy karikatury a parodie, jejichž smyslem a účelem je zpravidla vyjádření názoru v rámci svobody projevu. "Soudy se však touto otázkou vůbec nezabývaly a bez dalšího - tj. tak jak bylo popsáno v návrhu na nařízení předběžného opatření - posoudily užití díla stěžovatelem jako zásah do autorského práva, aniž by při svém rozhodování zvážily dopad nařízení předběžného opatření na svobodu projevu stěžovatele," stojí v nálezu soudce zpravodaje Vladimíra Sládečka.

Soudy musí již v rámci řízení o nařízení předběžného opatření zvážit jeho nezbytnost a důvodnost v případě, kdy na jedné straně stojí tvrzený zásah do autorských práv a na straně druhé zásah do svobody projevu a veřejný zájem na informování veřejnosti: https://t.co/IN4HV1ea40 — Ústavní soud (@usoud_official) April 24, 2020

"Aktuálně nemůžeme na dnes publikované rozhodnutí Ústavního soudu bez jeho bližší analýzy reagovat. V tomto případě se každopádně jedná o spor týkající se pouze předběžného opatření, kdy spor o samotné jádro věci stále běží, a dosud nebyl žádným soudem pravomocně rozhodnut. Rozhodnutí Ústavního soudu tedy není pro výsledek sporu závazné," řekl dnes ČTK mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek rozhodnutí uvítal. "Dokazuje, že žaloba ze strany ČEZ je protiúčelná, a to, že chtěli využít předběžného opatření, podle nás nasvědčuje tomu, že chtěli umlčet kritiku z naší strany," řekl ČTK. "Teď musíme počkat na další soudy, které posuzují jednotlivá videa a zda šlo, či nešlo o parodii. Tam by se to mohlo posunout v červnu," dodal.

Podle Hrábka má v tomto případě právo na parodii přednost před vlastnickým právem. A pokud by soud rozhodl v neprospěch Greenpeace, mohlo by to mít dopad například i na činnost umělců, dodal.