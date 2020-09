Řeka Bečva je po kontaminaci mrtvá. Do kafilérie bylo odvezeno již 20 tun ryb

Podle odborníků zůstala řeka po kontaminaci mrtvá. Zdroj znečištění ani látka, která ekologickou katastrofu způsobila, zatím není známa. Pomoci rybářům chce i Olomoucký kraj.

"Informace o množství uhynulých ryb je stále živá, sanace díky dobrovolníkům stále pokračuje. K dnešním 11:00 však bylo do kafilerií odvezeno 200 metráků ryb," uvedl předseda Územního svazu rybářů pro Severní Moravu a Slezsko Pavel Kocián. Podle něj bude škoda obrovská. V řece uhynuly ryby jako je ostroretka, parma či cejn, kde se kilo pohybuje v rozmezí 80 korun. Zpracování v kafilérii stojí podle něj deset až 11 korun za kilo. "Co nás to stálo, je však nesrovnatelné s tím, co se stalo. Ta řeka je mrtvá," uvedl Kocián.

Dnes pokračujeme v zásahu na Bečvě u Ústí a u Lipníku nad Bečvou. Spolupracujeme s rybáři při odlovu uhynulých ryb. Odebíráme znovu vzorky, během dneška je odešleme do chemické laboratoře ve Frenštátě pod Radhoštěm. Další postup budeme koordinovat s dotčenými úřady a rybáři. (LB) pic.twitter.com/WuK26f3WO6 — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) September 21, 2020

Jaká látka řeku kontaminovala, zatím není zřejmé, bližší informace zatím nemá ani Česká inspekce životního prostředí. Podle Kociána akreditované laboratoře zjistily, že šlo o otravu, mechanismus je však podle něj velmi zvláštní. "Zvýšil se průtok v řece a přesto to nepomohlo. Vypadá to jako mrak, který se neslučuje s vodou, není vidět ani není identifikovatelný čichem. Pokud se nezjistí příčina v rozboru vody, bude se těžko hledat viník," podotkl předseda územního svazu.

Znečištění zaznamenali rybáři v úseku od Lhotky nad Bečvou a Choryní na Vsetínsku, poté kontaminace v řece procházela přes Hustopeče nad Bečvou, Teplice nad Bečvou a Hranice, další leklé ryby začali rybáři nacházet v Lipníku nad Bečvou a okolí. "Z lipenského revíru bylo 40 metráků uhynulých ryb už odvezeno, dalších 40 metráků je naloženo, ale dosud celý revír odklizen není. Máme u nás i hlubokou vodu," řekl dnes ČTK hospodář lipenské organizace Jan Hloušek. Podotkl, že do konce týdne by měl být ryby vysbírané. Pracovat se přitom musejí rychle, než se zaplynují.

Kolem úterního poledne se již kontaminace dostala do oblasti Přerova. "Jde tak o 38 kilometrů vodního toku, ani naředění a přítoky Bečvy s tím nic neudělají, zvyšují se i průtoky v retenčních nádržích a monitoruje se i Morava, kam Bečva vtéká. Podle dosavadních informací se tam znečištění zatím naštěstí neprojevilo," doplnil předseda územního svazu Kocián.

Pomoc rybářům chce nabídnout i Olomoucký kraj. "Jakmile budou známy škody, projednáme možnosti pomoci postiženým rybářským revírům," uvedl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO). Se sběrem uhynulých ryb pomáhají rybářům profesionální i dobrovolní hasiči. Mrak nebezpečné látky, který se sunul proudem, se podle zástupců kraje již rozplynul. "Dobrá zpráva je, že obyvatelé podél toku řeky Bečvy se už nemusí obávat znečištěné vody. V tuto chvíli jim nehrozí žádné nebezpečí," uvedl radní Přerova a náměstek hejtmana Petr Vrána (ANO).

Neznámá látka zamořila Bečvu na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje v neděli. O jakou látku jde, se zatím nepodařilo zjistit, další odebrané vzorky testují laboratoře na těžké kovy. Pravděpodobný zdroj znečištění hledali v úterý inspektoři ve Valašském Meziříčí. Havárie s tak masivním úhynem ryb se vyskytují pouze ojediněle, podle evidence České inspekce životního prostředí zhruba jednou za deset let.