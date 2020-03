Vláda schválila protikrizová opatření MZe za šest miliard

"Jde o důležitý signál pro naše zemědělce, potravináře a vlastníky lesů. Při schvalování změny státního rozpočtu budeme žádat o navýšení rozpočtu kapitoly ministerstva zemědělství o uvedenou částku," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Ministerstvo vyzdvihuje důležitost zemědělství a potravinářství. Prioritou je podle něj pokračovat v zakládání porostů na polích a také zajistit, aby koronavirus neochromil živočišnou výrobu, kde je nutné starat se o zvířata denně. "Musí být zabezpečena soustavná živočišná produkce, zejména výroba mléka, masa a vajec. Případné rozšíření viru mezi pracovníky v zemědělské prvovýrobě by mělo nedozírné následky. Podniky by nebyly schopny zabezpečit péči o statisíce zvířat, která musejí být několikrát denně podojena a nakrmena, jinak v řádu dnů hrozí jejich úhyn," uvádí materiál. Upozorňuje, že obnova stád by trvala roky.

Zásadní je také udržet potravinářskou výrobu a logistiku potravin. "Jakýkoliv výpadek v řádu 15 a více procent, zejména u základních potravin (pečivo, maso, mléko), by se negativně promítl do sociálně-psychologického chování společnosti, kde by mohla nastat panika z nedostatku jídla," uvádí úřad. Potravinářské provozy podle něj nyní fungují na hranici možností, nepřetržitě ve třísměnném provozu.

Podle resortu je nutné systémové řešení pro celou ČR, aby se například vyřešil pohyb v karanténních oblastech a zásobování surovinami. "Není možné řešit detaily až několik dní po vyhlášení opatření ze strany krajské hygieny," uvádí materiál.

Ministerstvo zdůraznilo, že je nezbytné zachovat veškeré plánované podpory v původně naplánované výši, plánuje se pak také zvýšení financování evropského rozvojového programu a PGRLF. "Všechna opatření směřují k udržení zemědělské a potravinářské výroby, nemůže být řeč o nějakém dorovnávání ztráty. Je třeba si uvědomit dopady, které může utlumení zemědělství mít i na odvětví, které si s ním spojí málokdo. Třeba pro výrobu dezinfekcí je naprosto klíčová produkce lihu z cukrové řepy," dodal ministr.

U PGRLF se uvažuje kromě odkladů splátek o snižování zástav peněžních vkladů. O miliardu by se měl posílit rozpočet na dotování úroků z komerčních úvěrů. Ministerstvo předloží také vládě nový program, který by poskytoval grantovou podporu na provozní financování podniků.

U vlastníků lesů jde o doplnění peněz na kompenzace za sníženou cenu dříví na trhu v posledních letech. Lesníci peníze potřebují na boj s kůrovcem. "Po vládě budu chtít uvolnit v rámci již schváleného programu na pomoc nestátním vlastníkům lesů zbývající prostředky ve výši 1,3 miliardy korun. Pokud nebudou zničené lesy včas obnoveny, hrozí nám ekologická katastrofa, ze které se nevzpamatujeme dlouhé roky," uvedl Toman.