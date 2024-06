Fiala vyhodnotil projekt Restart Česka: Zbavili jsme se závislosti na Rusku

Sága kolem oficiálně stále ještě sparťanského trenéra Briana Priskeho pokračuje. Podle posledních informací dánských médií už má být v podstatě ve věci odchodu tohoto dánského stratéga do Feyenoordu Rotterdam hotovo. Vedení obou klubů se mělo dohodnout podle deníku Bold na odstupném 1,7 milionu eur (zhruba 42 milionů korun), což potvrdil i italský fotbalový novinář známý tím, že je dobře informován, Fabrizio Romano. Navíc měl již s Feyenoordem podepsat smlouvu až do roku 2027. Přestože se spekulovalo i o odchodu asistenta Larse Friise, právě on by se měl stát nakonec Priskeho nástupcem na Letné.