Fiala vystoupí s novoročním projevem 1. ledna, pronese ho i Vystrčil

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí pojede do Minsku na schůzku se svým běloruským protějškem Alexandrem Lukašenkem. Oznámila to dnes tisková služba běloruského prezidenta. Minsk je spojencem Moskvy v její válce proti Ukrajině, do bojů se však přímo nezapojuje.

Zdroj: ČTK