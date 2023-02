Fialova vláda brzy představí upravený program, důchodové změny odhalí v dubnu

Programové prohlášení, úsporná opatření a důchodová reforma jsou podle Fialy tři velké okruhy, na kterých nyní kabinet pracuje. První je na řadě revize programu, při které se vyhodnotí realističnost všech cílů, jejich harmonogram a zhodnotí se, co se dosud povedlo. "Úprava programového prohlášení bude schválena na přelomu února a března," uvedl Fiala.

Vláda usiluje o snížení schodku státního rozpočtu pro příští rok o 70 miliard korun. Na úsporných opatřeních ministři intenzivně pracují s experty, řekl Fiala. "Předpokládám, že v průběhu dubna by mělo být jasné, kterým směrem půjdeme," doplnil. Podobně jako v posledních dnech zdůrazňoval, že žádná rozhodnutí zatím nepadla, návrhy zmiňované v médiích dosud nejsou projednané a schválené koalicí.

Podle Fialy platí, že kabinet nechce zvýšit celkové daňové zatížení občanů. "Ale přemýšlíme nad tím, zda je daňový systém optimálně nastaven, zda ho nelze někde zjednodušit. Zda třeba u spotřební daně nemůžeme dospět ještě k spravedlivějšímu principu," uvedl.

Důchodová reforma má podle Fialy zásadní význam, pokud chce stát zajistit, aby i lidé mladší 40 let měli šanci na důstojnou penzi. "Měla se udělat už před řadou let. Že k tomu předchozí vlády nepřistoupily, považuji za velkou chybu," řekl. Základní parametry důchodové reformy by po projednání koalicí měla podle Fialy znát veřejnost v dubnu. "Pokládám za nutné, abychom se snažili dosáhnout i shody s opozicí, aby lidé měli jistotu, že ty věci budou platit v příštích desetiletích," uvedl.

Všechny dosud zveřejněné úvahy jsou návrhy, analýzy či doporučení bez politického schválení, zdůraznil. "Snažíme se přijít s co nejlepším řešením, které zachovává to, co nazývám mezigenerační solidaritou, má rozumný sociální rozměr, ale také je to rozpočtově odpovědné," dodal. Věk pro odchod do důchodu je jen jedním z parametrů, které se musí poskládat dohromady.

Navýšení věku do důchodu se může dotknout nejdříve lidí, kteří půjdou do důchodu kolem roku 2040. "Nezměníme věk odchodu do důchodu tam, kde už je nastaven. To znamená, že do roku 2030 se postupně zvyšuje věk odchodu do důchodu až na hranici 65 let pro všechny," konstatoval premiér.