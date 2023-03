Hodonínská ZOO byla uzavřená, utekla trojice šimpanzů

"Šimpanzi se dostali do služebních prostor v zázemí, situaci jsme vyhodnotili tak, že by mohlo dojít k ohrožení na životech jak zaměstnanců, tak i návštěvníků,proto jsme se rozhodli zahradu uzavřít. Museli jsme všechna tři zvířata uspat. Následně jsme prověřovali celý stav, jestli nedošlo k nějakým větším škodám na zařízení," uvedl ředitel.

Trojice šimpanzů vylomila kolem poledne dvířka do chodby; ulomili jisticí kolík. Šlo o samce, který váží 90 kilogramů, síla takového se podle ředitele přirovnává k člověku o váze 300 kilogramů. Podle ředitele jsou lidoopi navíc dost agresivní, když se takzvaně dostanou do ráže. Se samcem utekly dvě samice. Hrozilo, že by se z obslužných prostor mohla trojice dostat přes jinou ubikaci do pavilonu nebo do areálu zoo. Uspat je narkotikem se podařilo zhruba po dvou hodinách.

"Personál reagoval velmi dobře, rychle jsme vyklidili celou zoologickou zahradu. Povolali jsme našeho veterinárního technika i dvě veterinářky, které namíchaly ty správné směsi k uspání všech tří zvířat, povedlo se nám je pak bezpečně uspat," uvedl ředitel. Doplnil, že vznikly jen menší škody, které jsou zaměstnanci schopni velmi rychle odstranit a které na provoz pavilonu nemají vliv. Primáti jsou v pořádku.

Hodonínská zahrada patří v Unii českých a slovenských zoo k těm nejmenším. Chová přes 1000 zvířat asi 280 druhů. Loni ji navštívilo kolem 180.000 lidí, zatím nejvíce jich dorazilo v roce 2019, a to přes 195.000.