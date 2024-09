Hrozí povodně jako v letech 1997 a 2002, připustil Hladík. Česko se připravuje

"Ta situace, která nás čeká v dalších čtyřech až pěti dnech, se podobá situaci v době povodní v letech 1997 a 2002," uvedl Hladík na brífinku na Úřadu vlády. "Preventivně se připravujeme v široké koordinaci jednotlivých složek, které máme vycvičeny. Děláme všechno pro to, abychom situaci zvládli," dodal s tím, že ještě dnes proběhne jednání s hejtmany.

Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) již jsou prováděna technická opatření, kdy dochází k upouštění vody z vodních nádrží, například z Vltavské kaskády. "Snažíme se vytvořit co největší prostor na zachycení povodňových průtoků," vysvětlil.

Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) s ohledem na předpověď, která podle něj není optimistická, apeloval na organizátory veřejných akcí, aby především v pátek a sobotu zvážili jejich konání. Důrazně doporučil, aby byly zrušeny či odloženy hlavně akce s místem konání v blízkosti vodních toků.

Výborný také sdělil, že Česko s ohledem na očekávané extrémní počasí nevyhovělo požadavku ze Saska, aby se řízeně snížila hladina Labe kvůli pádu mostu v Drážďanech. Ministr podotkl, že hladina bude naopak stoupat kvůli vypouštění nádrží.

Česko zasáhnou od čtvrtka do neděle extrémní srážky, které mohou způsobit velké povodně. Vyplývá to z dnes vydané výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejhorší bude situace ve východní polovině republiky, která se na výstražné mapě zbarvila do červené barvy. Ta značí extrémní stupeň nebezpečí.

V červeně označených oblastech, které zahrnují celý Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj a Vysočinu, části Jihočeského, Královéhradeckého a Libereckého kraje a oblast Poděbrad ve středních Čechách, hrozí extrémní srážky či povodňové ohrožení.

Podle meteorologů tam od čtvrtka do neděle spadne od 150 do 250 milimetrů srážek. V okresech Králíky v Pardubickém, Jeseník a Šumperk v Olomouckém a Bruntál, Krnov a Rýmařov v Moravskoslezském kraji mohou úhrny za sledované období dokonce překročit i 300 milimetrů. Na zbytku území s výjimkou severozápadního cípu republiky hrozí vydatný (do 100 milimetrů) či velmi vydatný déšť (100 až 150 milimetrů).

Meteorologové s ohledem na vydatné srážky očekávají, že od pátečního večera výrazně stoupnou hladiny vodních toků. "Nejvyšší vzestupy s četným překročením třetího stupně povodňové aktivity předpokládáme až během soboty a neděle. V povodích, kde budou 24hodinové úhrny přesahovat hodnoty nad 120 mm, předpokládáme i možnost výrazného překročení limitů pro 3. SPA," dodali.