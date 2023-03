"Je nemorální si teď zvyšovat platy." Babiš neuspěl se snahou zmrazit jejich růst

"Vláda rozjela asociální politiku, chce teď důchodce připravit o 1000 korun každý měsíc na penzích," prohlásil Babiš. Vypočítal, že s ohledem na zvýšení platů ústavních činitelů dostane jako řadový poslanec od června do konce roku o 96.000 korun navíc, zatímco důchodci v průměru o 7000 korun přijdou. "Je nemorální, aby v době, kdy se lidem snižuje koupěschopnost, se jedné skupině zvyšovaly platy," řekl předseda ANO. Kabinet vinil z toho, že "nechává inflaci zcela volný průběh", "šetří na lidech" a "rekordně zadlužuje zemi". Babiš si postěžoval, že ostatní zákonodárci mohou podnikat, zatímco on musel jako premiér převést holding Agrofert do svěřenských fondů.

Projednávání návrhu ANO podpořil předseda dalšího opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. Poukazoval na to, že koalice nepřipustila ani projednávání obdobného návrhu SPD zmrazit platy politiků na čtyři roky. Pro schválení programu schůze podle sněmovního záznamu hlasovalo 70 ze 140 přítomných poslanců opozice a Michael Rataj z klubu Starostů, ostatní poslanci vládních stran se hlasování zdrželi.

Babiš připomenul, že průměrný plat loni vzrostl na 43.350 korun měsíčně, avšak reálné mzdy klesly o 7,5 procentního bodu. Vrcholným politikům, soudcům a státním zástupcům vzrostly meziročně platy zhruba o 12,7 procenta. Plat řadového poslance a senátora se zvýšil o 11.600 Kč na 102.400 korun měsíčně. Prezident pobírá 341.200 korun, o 38.500 Kč víc než dosud. Nejnižší měsíční hrubý plat soudce překročil 100.000 korun a nejnižší plat státního zástupce přesáhl 90.000 korun. Politikům a soudcům se zvedly rovněž náhrady. Babiš příjem řadového zákonodárce propočítal na zhruba 155.000 korun měsíčně.

"Solidarita musí platit pro všechny, ne pro dolních deset milionů," uvedl předseda ANO. Poukázal opětovně na ceny jídel v poslanecké jídelně a vyzval k jejich navýšení. "Já vím, že všichni mně tady budete nenávidět, ale mně je to jedno," uvedl. Podle Babiše není normální, aby poslance stála bramborová polévka 12 korun, čočková 15 či 16 korun, smažený sýr 109 korun, sekaný smažený řízek 105 korun a smažený vepřový řízek 112 korun. solidarita musí platit pro všechny, ne pro dolních deset milionů.

ANO návrh předložilo už v listopadu 2021, na jeho projednání se zatím nedostalo. ANO proto požádalo o mimořádnou schůzi.

Platy ústavních činitelů se podle platného zákona od loňského roku odvíjejí od průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v celém hospodářství. Do té doby obecně závisely na platech v nepodnikatelské sféře. Platy se vypočítávají z takzvané platové základny, která je součinem průměrné mzdy vždy za předminulý rok a koeficientu 2,5.