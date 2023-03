Jednání o důchodech provází nadávky i bouchání do lavic. Koalice chtěla hlasování v 16:00

Výborný opřel svůj návrh o pasáž jednoho z nálezů Ústavního soudu. Podotkl, že k dnešním 10:00 vystoupilo v diskusi o potvrzení stavu legislativní nouze 63 opozičních poslanců s 214 příspěvky. Opoziční poslanci následně začali předkládat své protinávrhy, aby Sněmovna stanovila čas hlasování na určité hodiny v pátek. Pekarová Adamová je následně přerušila s argumentem, že může jít o zneužití předkládání protinávrhů a chtěla nechat hlasovat.

S přednostním právem však vystoupil předseda SPD Tomio Okamura, který chtěl k legislativní nouzi ještě vystoupit s projevem. "Předseda klubu KDU-ČSL mi brání v projevu v tomto bodě. Mám připraveno 200 stran," prohlásil. Navrhl, aby Sněmovna o stavu legislativní nouze hlasovala v pátek ve 21:00. "To, že chcete okrást tři miliony důchodců, to si tady nevyboucháte," komentoval počínání zástupců koalice, kteří začali tlouct do lavic.

Předsedkyně frakce ANO Alena Schillerová pak chtěla od Pekarové Adamové zdůvodnění, proč některé poslance z možnosti podávat protinávrhy vyřadila. "Takové jednání se dá označit za chování, které odporuje jednacímu řádu," řekla Schillerová. Předsedkyně Sněmovny s poukazem na stanovisko sněmovní legislativy odpověděla, že předkládání neúměrného počtu protinávrhů lze vnímat jako chování, které odporuje jednacímu řádu.

Koalice prosadila už ráno omezení řečnické doby v debatě o legislativní nouzi na nejvýše deset minut. Poslanci od té doby vedli spor, zda byl takový postup oprávněný, nebo ne. Například Taťána Malá (ANO) označila stav legislativní nouze s omezením řečnické doby za flagrantní porušování jednacího řádu a dalších práv poslanců. Lidovecký poslanec Pavel Bělobrádek postup koalice hájil, návrh na omezení řečnické doby na rozdíl od návrhu na přerušení schůze, o což se také vedl spor, podle něho možný je.

Jana Mračková Vildumetzová (ANO) následně navrhovala přerušit projednávání potvrzení stavu legislativní nouze do čtvrtečních 09:00, aby se vytvořil prostor pro vyjasnění procedurálních záležitostí. "Je to nehlasovatelné, protože se nenacházíme v bodě," odmítla požadavek na hlasování Pekarová Adamová. Šéf ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) označil to, že opoziční návrhy koalice nepřipustila k hlasování, za čistou zvůli. Bouchání do lavic od opozičních poslanců pak znělo při vystoupení ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL), když opozici prosil o to, aby nedělala „blbce“ ze sebe, z koalice, z veřejnosti a případně z Ústavního soudu.