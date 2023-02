Jednodenní volby v pátek jsou dobrá a legitimní volba, míní sociolog i politolog

Vláda ve středu schválila ústavní novelu a nový předpis o správě voleb, podle nich by se od roku 2026 volby konaly jen v pátek od 07:00 do 22:00. Dosud se chodí volit v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Voliči by nově také měli dostat možnost požádat o voličský průkaz elektronicky na kterémkoli obecním úřadě. Předlohu nyní projedná Parlament.

"Jednodenní volby jsou v podstatě evropský standard, v pátek ovšem nejsou příliš často. Z pohledu veřejnosti je každá taková změna velmi složitě přijímaná," míní Buchtík. Veřejnost podle něj v těchto případech prosazuje status quo, tedy žádné změny.

Na volební účast bude mít změna podle Buchtíka vliv nejspíš jen při prvních volbách, pak si lidé rychle zvyknou. Jednodenní konání bude "problematické pro lidi pracující ve směnném provozu nebo ve 24hodinových službách," a zaměstnavatelé se tomu zprvu nejspíš nebudou umět přizpůsobit.

"Výběr pátku mi přijde velmi rozumný. Pátek je den, kdy všechny potenciální voličské skupiny mají zhruba podobnou šanci přijít," míní Lebeda. Pátek je podle politologa dobrou volbou i s ohledem na sčítání hlasů, které po volbách následuje. To je během víkendové noci komfortnější, než by bylo během noci mezi pracovními dny.

K možným volbám během víkendu mají výhrady Buchtík i Lebeda. Podle Buchtíka by "volby v sobotu nebo v neděli mohly představovat jistý typ bariéry pro lidi, kteří jsou více mobilní, častěji odjíždí na víkend pryč. Typicky to jsou vysokopříjmové rodiny, rodiny s dětmi a lidé, kteří mají k dispozici další nemovitost."

Lebeda zase poukazuje na nutnost sčítání hlasů po uzavření volebních místností, které by po nedělním hlasování narušilo pracovní týden sčítacích komisařů.

Lebeda také připomíná, že při rozdělení voleb do dvou dnů zůstávají volební urny s odevzdanými hlasy sice zapečetěné a zamčené, ale přesto nehlídané, což je podle něj představuje "obrovské riziko pro integritu volebního procesu". Při manipulaci s hlasy v jednom okrsku v rámci prezidentských voleb je dopad relativně zanedbatelný, ale při komunálních volbách může být zcela zásadní, dodává Lebeda.

Pokud by volby končily po jednom dni ve večerních hodinách, komise by po celém dni byla velmi unavená a mohla by udělat při sčítání více chyb, varuje Lebeda. Řešením by podle něj mohla být změna procesu sčítání, kdy by se hlasy svezly na jedno místa, kde by se počítání hlasů ujali další, odpočatí, lidé.

Buchtík zmiňuje i ekonomické důvody pro jednodenní volbu, která podle něj vládě "ušetří stovky milionů korun za každé volby". Oceňuje část vládního návrhu, která počítá s možností žádat o vydání voličských průkazů na kterémkoliv úřadě. Podle Buchtíka je to "napravení demokratického deficitu".