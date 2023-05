Jurečka se radil o důchodech, očekávaná reforma se finalizuje

Jurečka o jednání krátce informoval na twitteru. "Tématem byla samozřejmě důchodová reforma, kterou finalizujeme, abychom její návrh mohli brzy představit veřejnosti. Myslíme na budoucnost a řešíme problémy, které předchozí vlády ignorovaly," napsal.

Ministr v nedávném rozhovoru pro Blesk uvedl, že cílem změn je důchodový systém, který bude v Česku fungovat i za 30 až 40 let. "Důchody současných důchodců i těch, kteří budou přicházet v příštích letech do důchodu, budou určitě růst," ujistil. Z "hlediska konkrétní číslovky" se nemá měnit ani věk odchodu do penze.