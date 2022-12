Jurečka slibuje zlepšení situace na úřadech práce v prvním čtvrtletí

"Uznávám, že v Praze jsme pod velkou zátěží a nestíháme vše vyřizovat v zákonných lhůtách. Ve většině regionů do 30 dnů žádosti odbavujeme," uvedl ministr.

V úřadech práce je asi 12.000 míst. Podle Jurečky dlouhodobě chybí kolem 450 pracovníků. Úřady v posledních měsících čelí náporu. Žadatelů o podporu přibylo kvůli zdražování. Úředníci vyřizují i dávky pro uprchlíky a jejich zaměstnávání. Na starosti mají také nové příspěvky jako 5000 korun na dítě.

O situaci v úřadech jednal tento týden sněmovní sociální výbor. Vyzval ministra, aby s generálním ředitelem úřadu Viktorem Najmonem okamžitě zajistili rychlé poskytování dávek a zaměřili se i na zvýšení platů. Opoziční poslanci ANO a SPD kritizovali hlavně ministerstvo, pro šéfa úřadu měli pochopení. Jurečka pak řekl, že s šéfem úřadu opakovaně debatoval, vyzýval ho k aktivitě a s jeho prací není spokojen.

"Já jsem v roli, kdy některé manažerské úkoly nemohu udělat. Poskytl jsem veškerou součinnost, jsem připraven udělat systemizaci (změny v podobě úřadu), abychom přijali nové lidi. Vyřešíme to v prvním kvartálu, kdy se situace už zlepší," řekl ministr.

Někteří zástupci obcí si stěžovali na to, že lidé čekají na dávky i několik měsíců. "Agenda z Brna se převedla do Blanska, protože úřad nestíhá. Lidé nemají ale šanci za tři či čtyři měsíce (čekání na peníze od státu) vyžít. Všude se jen říká, že je to jednoduché a on-line, ale není to pravda," řekla místostarostka Ochozu u Brna Alena Pírková.

Podle ministra by urychlení měla přinést i digitalizace. Jednotlivé příspěvky se digitalizují postupně. Jurečka upřesnil, že on-line se vyřizuje 90 procent humanitárních dávek pro uprchlíky a zpracovávala se tak i velká část příspěvků 5000 korun na dítě. Zátěž úřadů je pak nižší.

Podle poslance a stínového ministra práce ANO Aleše Juchelky digitalizovaná podoba funguje jen u nových dávek. Ministerstvo u příspěvku na bydlení, přídavků a rodičovské digitalizovalo zatím jen podávání žádostí, už ne proces jejich zpracování, uvedl Juchelka. Záležitosti tak úředníci dál musí zpracovávat ručně. "Snažím se rozpohybovat řešení. Agendu sdílíme, spisy i převážíme," uvedl ministr. Už dřív několikrát zopakoval, že resort práce v minulých letech s digitalizací nepohnul, posun je až v posledních měsících.

Náměstek pro informační technologie z ministerstva práce Karel Trpkoš na jednání sněmovního výboru řekl, že po žádostech se u tří dávek bude teď digitalizovat i proces. "Je to záležitost následujícího pololetí," uvedl Trpkoš.