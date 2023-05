Lidovci zahájili přípravu na evropské volby. Lídrem bude Zdechovský

Zdechovský během svého působení v Evropském parlamentu, kterého je členem od roku 2014, figuroval například v rozpočtovém výboru a ve výboru pro zaměstnanost a sociální politiku. „Práce zástupců KDU-ČSL je v Evropském parlamentu vidět, ať už šlo o zlepšení kontroly migrace, zajištění pomoci firmám za covidu či prohlubování vztahů se státy mimo EU. V příštím volebním období se chci soustředit na lepší kontrolu evropských financí, bezpečnost a ochranu spotřebitele,“ prozradil Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), europoslanec a člen předsednictva strany.



„Zdravé životní prostředí, podpora pracujících rodičů a zajištění kvalitních potravin – to jsou priority KDU-ČSL, ať už na půdě Parlamentu České republiky, nebo v EU. Jsem si jist, že dnes zvolení kandidáti dokáží náš program v Evropě prosadit. Jsem také rád, že KDU-ČSL do eurovoleb povede Tomáš Zdechovský, jehož práce byla v minulém období velmi vidět, a má proto na co v EU navazovat,“ říká Marian Jurečka (KDU-ČSL), předseda strany a ministr práce a sociálních věcí.



KDU-ČSL vybralo celkem 11 kandidátů. Z toho čtyři ženy, a to stávající europoslankyni Michaelu Šojdrovou, podnikatelku Ingu Petryčku, starostku Ostravice Pavlínu Stankayovou a předsedkyni pražské organizace Mladí lidovci Adélu Chamrádovou. Poslední jmenovaná je navíc také jedním ze tří kandidátů, kteří patří do mládežnické organizace strany. Dalšími jsou 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř a náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník.



Konference KDU-ČSL dnes nejednala o tom, zda strana půjde do voleb samostatně, nebo v koalici. „Pro KDU-ČSL je prioritou vybrat osobnosti, které dokáží na půdě Evropského parlamentu prosazovat agendu ve prospěch České republiky. To se dnes podařilo. Zda půjdeme, nebo nepůjdeme do koalice, se rozhodne v následujících měsících,“ popisuje Jurečka.