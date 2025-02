Lipavský po výpadu Trumpa proti Zelenskému: Zastavit Rusko je v našem zájmu

Lipavský zveřejnil vyjádření ve středu po 18. hodině na sociální síti X, tedy již v době, kdy stránky médií plnilo nejnovější prohlášení amerického prezidenta Trumpa na adresu ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského.

"Bezpečnost Česka je pro naši vládu absolutní prioritou. Zvýšili jsme výdaje na obranu a podporujeme obranný val na východě - Ukrajinu. Volodymyr Zelenskyj a jeho milionová armáda 3 roky brání Ukrajinu, Evropu a Česko před zničením. Zastavit Rusko je v českém národním zájmu," napsal ministr zahraničí.

"Zamyslete se nad tím. Průměrně úspěšný komik Volodymyr Zelenskyj přemluvil Spojené státy americké, aby utratily 350 miliard dolarů kvůli válce, kterou nejde vyhrát, a která nikdy neměla začít. Ale bez USA a Trumpa ji nikdy nebude schopen vyřešit," napsal Trump ve středu na síti Truth Social.

Zatímco Evropa podle Trumpa má své prostředky pro Kyjev zajištěné, Washington prý nic zpátky nedostane. "Proč nežádal Joe Biden vyrovnání? Navíc tahle válka je mnohem důležitější pro Evropu, než je pro nás. Odděluje nás krásný velký oceán," pokračoval šéf Bílého domu.

Trump dále prohlásil, že jeho ukrajinský protějšek přiznává, že polovina peněz z americké pomoci chybí. Zelenskému ostře vyčetl také to, že si nenechal svůj mandát potvrdit ve volbách.

"Odmítá uspořádat volby, je velmi nízko v ukrajinských průzkumech. Diktátor bez voleb. Zelenskyj by měl co nejrychleji konat, protože za chvíli žádnou zemi mít nebude," vzkázal do Kyjeva.

"Mezitím úspěšně vyjednáváme konec války s Ruskem, něco, o čem všichni říkají, že to dokáže jen Trump a jeho administrativa. Biden se o to nikdy nepokusil, Evropa selhala a Zelenskyj nejspíš chce, aby ten vlak jel dál," pokračoval. "Zelenskyj udělal špatnou práci, jeho země je zničená a miliony lidí zbytečně zemřely. A pokračuje to," dodal Trump.