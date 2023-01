Lisková lhala na facebooku o Richterové, musí jí zaplatit 50.000 korun

Richterová pak podle svých slov čelila kvůli tomuto příspěvku útokům na sociální síti, včetně výhrůžek zabitím. Lisková se k rozsudku vyjadřovat nechtěla, právník Richterové uvedl, že rozhodnutí vítá. Místopředsedkyně Sněmovny na twitteru uvedla, že peníze věnuje na dobročinné účely.

"Pokud jde o problematiku sdílení těchto hoaxů, těch evidentně nepravdivých informací, jako je to v tomto případě, tak myslíme, že je to někdy opravdu velmi nebezpečné. Vlastně ty stovky příspěvků, které jsme viděli, které tam umisťovali různí občané, z toho je evidentní, že to vyvolává velkou zášť, velkou nenávist a že to může být opravdu fyzicky nebezpečné a že se to opravdu může v tomto smyslu dotýkat osobně paní žalobkyně," uvedl předseda odvolacího senátu Tomáš Novosad.

Odvolací senát dnes značnou část rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 potvrdil, zrušil ale například část rozhodnutí, podle kterého měla Lisková Richterové zaslat podepsanou omluvu. Podle soudu by to bylo nadbytečné ve chvíli, kdy musí omluvu zveřejnit. Řízení zastavil v části, která se týkala odstranění některých příspěvků a kterou vzal právník Richterové zpět. Příspěvky totiž již nejsou veřejně dostupné.

"Je třeba si jasně říct, že šířit o někom lži na internetu, strašit občany nebo se uchylovat ke kyberšikaně opravdu není v pořádku. To potvrdil i soud. Manipulátorům se musíme postavit," uvedla na twitteru Richterová. Dodala, že odškodné daruje na dobročinné účely a také na boj se šikanou.

V příspěvku sdíleném Liskovou bylo spolu s fotografií Richterové uvedeno, že Richterová prohlásila, že Česko může v první vlně přijmout desítky tisíc uprchlíků a věnovat jim startovní byty pro mladé. Richterová uvedla, že nikdy nic takového nevyslovila. Obvodní soud loni v dubnu konstatoval, že Lisková sice nebyla autorkou příspěvku, ale šířila ho, aniž si tvrzení ověřila.

Lisková šíří na sociálních sítích opakovaně dezinformace, například o očkování. V roce 2016 také třeba sdílela podle serveru Blesk.cz na sociálních sítích lži o výrocích tehdejšího vicepremiéra Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL), které byly opět spojeny s migrační krizí.

Lisková také vedla spolek Zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky a vydávala se za honorární konzulku Doněcké oblasti na Ukrajině ovládané proruskými separatisty. Spolek byl v roce 2017 kvůli nezákonné činnosti zrušen soudem. V minulosti byla Lisková členkou ČSSD a později SPD.