MAPA: Které školy se zapojí do pondělní rozsáhlé stávky?

Sdružení Učitelská platforma zveřejnilo mapu základních, středních a mateřských škol z celého Česka, které se chtějí do stávky zapojit. Na mapě se aktuálně nachází více než tisíc škol a v průběhu středy přibývaly další. Dnes by již všechny školy měly mít jasno, zda se do stávky zapojí nebo ne.

Domečky tmavě červené barvy znázorňují školy, které v pondělí zcela zavřou. Oranžové jsou pak ty školy, které stávku pouze podpoří, zavírat se ale nechystají. Školy, které na mapě nejsou, by pak měly být v provozu, vzhledem k tomu, že mapa je dobrovolná, nemusí ne ní ale být jen zvýrazněné.

Je proto potřeba si u každé školy zvlášť ověřit, zda se do stávky zapojí, případně jakou formou. Informace o stávce by se k rodičům měla dostat přes žáky, či by měla být dostupná na webových stránkách školy.

Stávka, kterou odboráři připravují, postihne školství ve velkém rozsahu. Odborové protesty, zejména pracovníků, kteří nejsou pedagogy, budou nakonec rozsáhlejší, než se původně předpokládalo.

Původně byla stávka plánována pouze na jednu hodinu. Podle prvotního plánu měli odboráři přerušit práci v rozmezí od 12:00 do 13:00. To znamená, že většina žáků pravděpodobně zůstane doma.

Odboráři, včetně učitelů a dalšího nepedagogického personálu, se rozhodli stávkovat zejména kvůli nesrovnalostem v platových podmínkách. Zatímco učitelům by měly být mzdy zvýšeny na 130 procent průměrné mzdy, další pracovníci škol, jako kuchařky, školníci, asistenti a administrativní pracovníci, toto zvýšení nedostanou.

Jejich pracovní pozice nejsou dostatečně zajištěny, což podle odborářů povede k poklesu platech na pozicích, které jsou již nyní nedostatečně ohodnoceny.