Markéta Pekarová Adamová podpořila manželství pro všechny. Poslanci ho dnes budou řešit

Pekarová Adamová před začátkem aktuálního sněmovního jednání uvedla, že TOP 09 by případně podpořila i pozměňovací návrh, podle kterého by stejnopohlavní páry nevstupovaly do manželství, ale do partnerství, ovšem se všemi právy a povinnostmi, jaké mají manželé.

"Poslanecký klub TOP 09 podpoří svými hlasy 'manželství pro všechny'. Je nejvyšší čas, aby se srovnala práva. Zároveň moc prosím, aby se debata vedla kultivovaně a nestala se nástrojem vyvolávání strachu a nenávisti. Častokrát jsme byli na plénu sněmovny svědky zraňujících slov. Nedopusťme to," napsala předsedkyně Sněmovny na síti X.

Podporu návrhu vyjádřil i šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. "Jak jsem již uvedl, jsem ten, který změnil názor. Dlouhá léta jsem byl proti manželství stejnopohlavních párů. Dnes chci, ať to, co mám já, mohou mít i druzí," uvedl na sociální síti.

V Česku existuje od roku 2006 institut registrovaného partnerství pro stejnopohlavní páry, ovšem ty nemají zajištěny stejná práva jako manželé. Zajistit jim je má právě projednávaná novela občanského zákoníku. Konkrétně jde o vznik společného jmění, nárok na vdovský či vdovecký důchod, práva a povinnosti k vychovávaným dětem nebo přístup k náhradní rodinné péči.